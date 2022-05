Napięta sytuacja w Kaliningradzie. Mieszkańcy są wściekli

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 80 dni i niesie to za sobą wiele konsekwencji również dla Rosji. Skutki działań wojennych, w tym nakładane przez Europę i Stany Zjednoczone sankcje, dają się Rosjanom we znaki. Widać to wyraźnie w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie dochodzi do masowych kradzieży z powodu dramatycznie rosnących cen. Tamtejsi handlarze załamują ręce.

Zdjęcie W Obwodzie Kaliningradzkim panuje obecnie plaga kradzieży podstawowych produktów spożywczych / 123RF/PICSEL