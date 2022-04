Spis treści: 01 ZATO: Miasta zamknięte nie bez powodu

Akronim ZATO w radzieckiej nomenklaturze oznacza zakrytyje administratiwno-tierritorialnyje obrazowanija, czyli mówiąc po polsku zamknięta struktura administracyjno-terytorialna. Pod tą oficjalną nazwą kryją się tak zwane miasta zamknięte na terenie współczesnej Rosji.

Historia tych miejsc sięga II wojny światowej, gdy Związek Radziecki rozpoczął proces przenoszenia głównych ośrodków naukowych i przemysłowych na niziny Uralu, gdzie nie były zagrożone nalotami bombowymi niemieckich maszyn. Po 1945 roku Stalin polecił dalszą rozbudowę tych miejsc. Ostatecznie przerodziły się one w tajne miasta. Nie figurowały na żadnych mapach, a ich teren otoczony był murem. Ich ulice nie miały nazw, a budynki numerów. Bez przepustki nie można było tam wjechać, ani opuścić ich terenów. Nad wszystkim pieczę sprawowali agenci KGB i wojskowi wartownicy.

Rolą ZATO była produkcja broni, opracowywanie nowych jej wzorów, badania nad energią jądrową i technologią lotów w kosmos. Tam właśnie zaprojektowano i zbudowano Sputnika, pociski dalekiego zasięgu i głowice termojądrowe. Dopiero w 1992 prezydent Rosji Borys Jelcyn zdecydował o ich ujawnieniu. Tajne miasta powróciły do swoich historycznych nazw, ich lokalizacja stała się znana. Nie znaczy to jednak, że stały się zwyczajnymi ośrodkami - utrzymano pewien stopień utajnienia ich naukowego i przemysłowego życia. Prawie wszystkie istniejące na terenie Federacji Rosyjskiej podlegają Federalnej Agencji Energii Atomowej lub Ministerstwu Obrony. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Miasto specjalnego przeznaczenia

Zdjęcie Jakie tajemnice skrywa Mieżgorje / Getty Images / 123RF/PICSEL

W rosyjskim Baszkortostanie od dawna znajdował się łagier i garnizon wojskowy, wokół których powstawały kolejne budynki, które w niedługim czasie stały się najpierw osadą, a w 1995 miastem - Mieżgorje. Wraz z otrzymaniem praw miejskim, uzyskało ono równocześnie status miasta zamkniętego.

Ewenementem jest to, że jest to jedyne ZATO na terenie Federacji Rosyjskiej o nieustalonej podległości i przeznaczeniu. Nie istnieją też jawne dokumenty, w których zawarto by informację o tym, dlaczego jest to miasto zamknięte i jakie ma przeznaczenie.

W wyniku śledztwa prasowego "New York Timesa" w 1996 roku ujawniono, że prawdopodobnie znajduje się tutaj ogromny “bunkier końca świata" przeznaczony dla najwyższych oficjeli rosyjskich. Miałby mieć on wielkość porównywalną do Waszyngtonu i znajdować się głęboko pod ziemią.



Oficjalnie zdementowano tę informację, a kierownik budowy tego obiektu wyjaśniał, że w okolicy Mieżgorje budowany jest schron do przechowania żywności oraz odzieży dla rezerw państwowych.

Nie tłumaczy to jednak zupełnie, dlaczego cel istnienia miasta jest tak głęboko ukryty.

