Napoje typu "zero" to nie lepszy wybór. Pijąc narażamy się na choroby

Życie i styl

Napoje typu "zero" z uwagi na brak cukru uważane są za mniej szkodliwe. Okazuje się, że to kolejny mit żywieniowy. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed ich składem i apeluje o ostrożność. "Sięganie po napoje typu zero na diecie nie jest dobrą opcją" - twierdzi Katarzyna Bosacka.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka obala mit dotyczący dietetyczności napojów typu "zero". Przywołuje oświadczenie WHO / Fot. Karolina Adamska/East News / 123RF/PICSEL