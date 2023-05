Jakie są skutki retrogradacji Merkurego?

Astrologia Najbliższe dwa dni będą szczęśliwe dla czterech znaków zodiaku. Pozazdrościć W ostatnim czasie wiele osób mogło czuć frustrację i zagubienie. Wszystko to przez kwietniową retrogradację Merkurego w Byku, która trwała do 15 maja. Przez ten czas problemy z komunikacją, kłótnie i nieporozumienia były na porządku dziennym. Retrogradacja Merkurego powoduje także m.in. wszelkie pomyłki związane z umowami, handlem, pieniędzmi, a także przyczynia się do dezinformacji i chaosu komunikacyjnego.

Warto podkreślić, że retrogradacja to złudzenie optyczne, a planeta nie wykonuje ruchu wstecznego w rzeczywistości. W związku z tym naukowcy twierdzą, że nie ma mowy o żadnej mocy tego zjawiska. Astrologowie są jednak zdania, że w tym czasie da się odczuć kosmiczną siłę, która ma wpływ na życie na Ziemi.

Co się wydarzy 1 czerwca?

Czerwiec pod względem astrologicznym wygląda niezwykle ciekawie. Przed nami m.in. pełnia księżyca w Strzelcu, powrót Plutona do Koziorożca, nów księżyca w Bliźniętach, retrogradacja Saturna w Rybach oraz retrogradacja Neptuna. Czerwiec więc nie dla wszystkich zapowiada się optymistycznie. Wielu na swojej drodze napotka liczne przeszkody, a więc nie zabraknie wzlotów i upadków.

Już pierwszego dnia czerwca zaczną zachodzić pewne zmiany, które przyniosą nową energię. Otóż tego dnia Merkury opuści fazę cienia, która następuje po retrogradacji planety. Jak już wyżej wspomniano, w ostatnim czasie miał on na nas duży wpływ i wielu odczuwało skutki jego retrogradacji.

Wraz z początkiem czerwca Merkury powróci jednak na właściwy tor. Można się więc spodziewać, że wcześniejsze problemy i zakłócenia zaczną się rozwiązywać i wszystko wróci do normy. W tym czasie warto też dostrzegać wszelkie znaki i wskazówki, które pojawią się na drodze i ich nie ignorować.

