Pytanie, które musisz zadać przed ślubem. Rozwieje wątpliwości Już za kilka dni będzie miała miejsce druga pełnia w tym roku, zwana także Pełnią Śnieżnego Księżyca lub Pełnią Lodowego Księżyca. Pełnia ta zacznie się 5 lutego 2023 roku, a jej nazwa ściśle łączy się z opadami śniegu, mrozem i lodem, tak charakterystycznymi dla lutowej aury.

Każda pełnia jest ważna i warto wiedzieć, jak z niej korzystać, ale ta, która zacznie się już za trzy dni będzie naprawdę wyjątkowa. Pełnia Śnieżnego Księżyca wpływa mocno na nasze życie uczuciowe i może nam pomóc znaleźć i przyciągnąć prawdziwą miłość.

By to zrobić, wystarczy tylko wykonać miłosny rytuał - gdy księżyc pozostaje w pełni ma on wyjątkową moc!

Pełnia w lutym ma wyjątkową moc. Pomoże przyciągnąć uczucie!

Pełnia w lutym to najlepszy moment na wykonanie rytuału na miłość - jest bardzo prosty i bardzo skuteczny! W lutym księżyc znajduje się w znaku Lwa, co sprawia, że łatwo nam podjąć ważne, dobre decyzje. Powstałe w tym okresie związki mogą zacząć się wprawdzie bardzo burzliwie, od wybuchu ogromnej namiętności, nawet między bardzo przeciwnymi, na pozór odpychającymi się znakami zodiaku, ale mają ogromne szanse przetrwania.

Warto więc właśnie podczas tej pełni wykonać rytuał na miłość i przyciągnąć uczucie.

Rytuał na miłość podczas Pełni Śnieżnego Księżyca. Jak go wykonać?

By wykonać rytuał na miłość, będziemy potrzebować:

dwie czerwone świece

dwie kostki lodu

czerwoną nitkę

srebrny przedmiot, np. pierścionek

2-4 goździki.

1. Postaw obok siebie na podstawce czerwone świece tak, by dotykały się bokami. Zwiąż je czerwoną nitką, zapal i czekaj aż zacznie spływać z nich wosk.

2. Na podstawce połóż goździki: dwa po dwóch stronach świec lub cztery na czterech stronach świata. Połóż między nimi kostki lodu.

3. Połóż srebrny przedmiot na brzegu podstawki, zamknij oczy i wyobraź sobie, że ruszasz w świat, w poszukiwaniu bliskiej osoby. Powtarzaj na głos, że "jesteś gotowa na miłość".

4. Pal świece tak długo, jak to możliwe i zgaś je przed pójściem spać.

Rytuał na miłość wykonaj w Pełnię Lodowego Księżyca, między 5 a 7 lutego. W tych dniach nie unikaj także ludzi, ale staraj się otworzyć na miłość i nowego partnera, który może być blisko!

Powodzenia!

