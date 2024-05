Dlaczego tak się dzieje, że panie szybciej marzną i lepiej funkcjonuje im się w cieplejszym środowisku? Chodzi o względy anatomiczne, którymi kobiety i mężczyźni różnią się między sobą. Przede wszystkim przy mniej więcej takiej samej masie ciała, kobiety mają zwykle mniej mięśni, a to one wytwarza ciepło. Panie posiadają również więcej tłuszczu między skórą a mięśniami. Oznacza to, że skóra znajduje się w pewnym oddaleniu od naczyń krwionośnych, więc - w przeciwieństwie do męskiego organizmu - jest słabiej ukrwiona i przez to łatwiej o odczucie chłodu.