W internecie istnieje mnóstwo poradników dla kandydatów starających się o pracę. Znajdziemy w nich wskazówki i sugestie dotyczące m.in. tego, co robić, a czego nie robić podczas rozmowy, jak odpowiadać na zadawane pytania, jak odpowiednio się ubrać itd.

Jednak pomimo idealnego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, czasami zdarzają się sytuacje, gdy jeden szczegół decyduje o naszej porażce. Szczegół, o którym mowa, to najczęściej dziwny pomysł jednej z wysoko postawionych osób w firmie, uczestniczących w rekrutacji.

Filiżanka z kawą sprawdzianem dla kandydatów o pracę

Trent Innes, były dyrektor generalny Xero Australia był gościem w podcaście biznesowym The Ventures, w którym zdradził, jak rekrutuje kandydatów na pracowników. Dla wielu słuchaczy podcastu jego metoda okazała się mocno kontrowersyjna, ponieważ zdaniem komentujących - ma niewiele wspólnego ze sprawdzeniem faktycznych umiejętnościami ewentualnego pracownika.

Zatem o czym mowa? Trent Innes powiedział, że: "Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zawsze zapraszam kandydata do jednej z naszych kuchni, gdzie proponuję mu jakiś napój. Następnie wracamy do pokoju, gdzie przeprowadzamy rozmowę. Po zakończeniu rozmowy sprawdzam, czy osoba, z którą rozmawiałem, chce zabrać swój pusty kubek z powrotem do kuchni".

Zdjęcie Jak dobrze wypaść podczas rozmowy o pracę? / 123RF/PICSEL

Innes wychodzi z założenia, że można rozwijać swoje umiejętności, zdobywać wiedzę i doświadczenie, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do nastawienia. A dobre nastawienie - zdaniem Innesa - mają ci, którzy pomyślą, że może wypada "umyć filiżankę po kawie".

Innes uważa, że taki sprawdzian np. z filiżanką po kawie w roli głównej dużo mówi o tym, czy nastawienie kandydata jest spójne z kulturą korporacyjną firmy, do której aplikuje.

Zdjęcie Podczas rozmowy o pracę poddawani jesteśmy różnym testom / 123RF/PICSEL

"Próbowałem znaleźć zadanie, które niezależnie od tego, co miałbyś robić w naszej firmie, jest bardzo ważne, bo w dużej mierze pokazuje, czy przykładasz uwagę do takich rzeczy, jak sprzątnięcie po sobie po wypiciu kawy" - mówi menadżer.

Mężczyzna dodał, że jeśli kandydat starający się o pracę na sam koniec rozmowy zaproponuje odniesienie kubka po wypitym napoju, zyskuje ogromne szanse na angaż w firmie.

Innes powiedział, że zaledwie 5-10 procent ankietowanych nie zdaje testu na "filiżankę kawy", ponieważ nie zabierają pustych filiżanek do kuchni.

Zdjęcie Czasami umiejętności na dane stanowisko nie są aż tak kluczowe jak ogólna postawa kandydata / 123RF/PICSEL

Uważaj, gdzie wysyłasz CV

Victoria Devine jest autorką i prowadzącą popularny podcast o tematyce biznesowej "She's On The Money". Kobieta opowiedziała, jak na początkowym etapie odrzuca kandydatów starających się u niej o pracę, bez czytania ich CV.

Otóż Davine umieszcza ogłoszenie w popularnym serwisie LinkedIn, który również posiada funkcję wysłania CV do danego pracodawcy za pomocą narzędzi LinkedIn. Victoria Devine w swoim ogłoszeniu umieszcza jednak konkretne wskazówki, na który adres email i do kogo należy wysłać CV.

Dzięki temu Davine ma pewność, kto przykłada dużą wagę do szczegółów, dokładnie czytając treść ogłoszenia. "Jeśli aplikujesz bezpośrednio na LinkedIn, nawet nie patrzę na twoje CV, bo to oznacza, że nie postępowałeś zgodnie ze wskazówkami. Nie szukam takich ludzi" - twierdzi kobieta.

Zdjęcie Jak zrobić dobre wrażenie i nie stracić szansy na atrakcyjną pracę? / 123RF/PICSEL

Test recepcjonistki

W 2020 r. jeden z kandydatów ubiegających się o pracę w portalu Reddit poległ już kilka sekund po tym, jak przekroczył próg firmy i podszedł na recepcję.

"Był lekceważący wobec recepcjonistki. Przywitała się z nim, a on ledwo nawiązał kontakt wzrokowy. Próbowała wciągnąć go w rozmowę. Znowu brak kontaktu wzrokowego, brak zainteresowania rozmową z nią" - wspomina Davine.

Kandydat nie zdawał sobie sprawy, że "recepcjonistka" była w rzeczywistości menedżerem ds. rekrutacji. "Zadzwoniła do niego z powrotem do sali konferencyjnej i wyjaśniła, że każda osoba w naszym zespole jest wartościowa i godna szacunku" - opowiada Davine.

Wówczas kierownik ds. rekrutacji uznał, że mężczyzna nie jest odpowiednim kandydatem. "Dziękuję za poświęcony czas, ale rozmowa dobiegła końca" - powiedział kierownik. I dodał: "Powinieneś być miły dla wszystkich ludzi w tym budynku".