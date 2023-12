Doświadczona rekruterka: Chcesz otrzymać pracę? Naucz się kłamać

Bonnie Dilber - prowadząca profil na TikToku, z zawodu jest menedżerem ds. rekrutacji. Przez ostatnie 9 lat jej praca polegała na pozyskiwaniu talentów w organizacjach non-profit i branży technologicznej. Przyczyniła się do rozbudowania dużej społeczności na LinkedIn i w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się kulisami swojej pracy. Internautom udziela także nierzadko wskazówek dotyczących rozmów kwalifikacyjnych. W ostatnim filmiku zdradziła coś, co z pewnością pomoże wielu osobom odnieść sukces w staraniach o wymarzoną posadę.

Niektóre pytania na rozmowach kwalifikacyjnych bywają podchwytliwe i nieoczywiste. Doświadczona rekruterka postanowiła podzielić na TikToku radami, które mają zwiększyć szansę na zdobycie posady. Bonnie Dilber twierdzi, że bycie szczerym w tym przypadku nie zawsze wychodzi na dobre.

Przede wszystkim, jeśli szukasz nowej pracy, bo w obecnej nie układa ci się z przełożonym i współpracownikami, lepiej o tym nie mów. Taka szczerość może negatywnie wpłynąć na postrzegania twojej osoby i postawić cię w niekorzystnym świetle. Możesz wydać się osobą konfliktową, trudną w komunikacji. W tym przypadku możesz odpowiedzieć, że do zmiany pracy składania cię chęć podejmowania nowych wyzwań.

Co odpowiedzieć podczas rozmowy o pracę? Te informacje mogą cię zaskoczyć

Zdaniem rekruterki, jako powód dla którego chcesz zmienić pracę lepiej nie podawać także kwestii finansowych czy dotyczących lepszych benefitów. Bonnie radzi, aby wspomnieć o interesującej kulturze czy misji konkretnej firmy, której działalność ma związek z twoimi zainteresowaniami. To świetna odpowiedz i większa szansa na to, aby wyróżnić się na tle innych kandydatów. Jeśli natomiast padnie pytanie o plany na przyszłość, rekruterka twierdzi, aby pod żadnym względem nie mówić, że praca, o którą właśnie się starasz, ma być jedynie "przystankiem", chwilową posadą na drodze do tej wymarzonej. Pracodawcy, który bierze pod swoje skrzydła nowe osoby, zależy na tym, aby stworzyć utalentowany, zgrany i oddany team, składający się z osób ambitnych, chcących rozwijać się wraz z firmą.