Współczesny żargon młodzieżowy bywa niezrozumiały dla znacznej części dorosłych. Jednym z często wypowiadanych słów przez nastolatków jest "crush". Przewija się ono nie tylko na szkolnych korytarzach, ale również podczas rozmów przez internetowe komunikatory. Skąd pochodzi słowo "crush" i co oznacza?

Co to znaczy słowo "crush"?

"Crush" to słowo wywodzące się z potocznego języka angielskiego. Młodzież często zapisuje je w prostszej, spolszczonej formie - "krasz". Wpisując słowo "crush" w internetowy słownik angielsko-polski otrzymamy tłumaczenie "zmiażdżyć". W żargonie młodzieżowym ma ono jednak zupełnie inne znaczenie. Używane jest po to, aby wyrazić ogromną sympatię czy zauroczenie do danej osoby.

Co to znaczy mieć na kogoś "crusha"?

Mieć na kogoś krasza to - bardzo się komuś podobać. "Have a crush on someone" w tłumaczeniu na język polski oznacza "bujać, zadłużyć się w kimś". Ponadto spotykane jest też powiedzenie "celebrity crush" odnoszące się do zauroczenia w kimś znanym i popularnym.

Kto to jest "crush girl"?

Wyrażenie "crush girl" można tłumaczyć na dwa sposoby. Niekiedy określa ono dziewczynę, która jest podatna na liczne zauroczenia, innymi słowy nie jest stała w uczuciach, co chwila podoba jej się inny chłopak. Druga opcja, która występuje w młodzieżowym żargonie to również coraz bardziej popularne między nastolatkami powiedzenie "Mój crush boy czy moja crush girl". Określenie to można w najprostszy sposób przetłumaczyć jako "moja sympatia". Jak nietrudno się domyślić wypowiadają je osoby, które w kimś się podkochują. Nastolatek wypowiadający "crush girl" ma na myśli "dziewczynę, która szalenie się podoba".