Suknia z orłem wywołała burzę w sieci

Natalia Balicka reprezentowała Polskę podczas tegorocznego konkursu Miss Supranational. 21-latka zajęła w klasyfikacji zaszczytne szóste miejsce. Dużym wyróżnieniem dla Polki było otrzymanie tytułu Kontynentalnej Królowej Piękności, a więc najpiękniejszej Europejki. Mimo że wystąpienie Balickiej można uznać za udane, to nie o sukcesach dziewczyny było najgłośniej po zakończeniu wyborów.

Uwagę internautów i polskich gwiazd przykuła jedna z sukien, w jakiej reprezentantka Polski pokazała się na scenie. Patriotyczna, biało-czerwona kreacja wzbudziła kontrowersje swoją nietypową formą. Orzeł wieńczący gorset wielu osobom przypominał kurę w koronie. Widzowie nie mogli uwierzyć, że Balicka zgodziła się na taką suknię. 21-latka po kilku dniach ciszy zdecydowała się zabrać głos w sprawie.

Natalia Balicka mówi, co myśli o kontrowersyjnej kreacji

"Odzywam się do was dopiero dzisiaj, bo dopiero dzisiaj opadły emocje po tym wszystkim, co się wydarzyło" - zwróciła się na początku do obserwatorów. W dalszej części filmu miss zaznacza, że jest zadowolona z wyniku, jaki udało jej się uzyskać w konkursie piękności. Balicka podziękowała za wsparcie, które otrzymała od fanów zarówno po, jak i przed uroczystą galą. Później odniosła się do kontrowersyjnej kreacji.



Było o tym bardzo głośno w sieci. Na przygotowanie się do występu miałam tylko miesiąc, a sukienkę otrzymałam na zgrupowanie. Jak ją zobaczyłam, byłam bardzo niezadowolona z wykonania, ponieważ projekt wyglądał zupełnie inaczej. Zgodziłam się na coś zupełnie innego, ale będąc na zgrupowaniu, nie mogłam nic z tym zrobić. Nie mogłam wyjechać ze zgrupowania

Natalia wypowiedziała się również na temat nieprzyjemnych komentarzy, jakie docierały do niej po finale Miss Supernational. Zwróciła się do internautów, którzy komentując wygląd kreacji, wyrażali się niepochlebnie również o niej.



"Nie rozumiem tej fali hejtu, która się na mnie wylała. Zrobiłam wszystko, by jak najlepiej zaprezentować nasz kraj, a internet mówił tylko o mojej sukience. Zobowiązywały mnie umowy i nie mogłam nic z tym zrobić" - zaznaczyła.

Ela Piorun broni swojego projektu

Miss zwróciła uwagę również na hipokryzję, która jej zdaniem jest widoczna w polskim show-biznesie. Zaznaczyła, że docinki polskich gwiazd były niestosowne. Balicka co prawda nie odniosła się do nikogo osobiście, jednak przyznała, że reakcje niektórych celebrytów sprawiły jej przykrość.



"Z tego co wiem, większość z was sprzeciwia się hejtowaniu w sieci i walczy z obrażeniem innych. Wiecie, jak może to wpłynąć na młode kobiety, takie jak ja? Zastanówcie się dobrze, zanim coś wstawicie" - zaapelowała.

Gdy w sieci zrobiło się głośno na temat patriotycznej sukni, głos zabrała również projektantka kreacji. Ela Piorun, w przeciwieństwie do Balickiej, uważa, że kreacja była dobrym pomysłem i jest z niej dumna. Autorka nie zgadza się z negatywnymi opiniami.

Wybory Miss Supranational mają w programie pokaz strojów narodowych. Bardzo się cieszę, że dzięki mojej kreacji wiele osób zainteresowało się tym konkursem i samą kandydatką. Uważam, że suknia narodowa mojego projektu jest piękna, szlachetna, a przede wszystkim w tematyce barw narodowych

W sieci pojawiają się również spekulacje na temat tego, czy wykorzystanie Orła Białego, jako ozdoby sukni nie stoi w sprzeczności z poszanowaniem symboli narodowych. Według przygotowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej publikacji "Duma i szacunek. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych" nie należy bowiem używać symboli narodowych wyłącznie w charakterze elementów dekoracyjnych. Należy również dbać o to, aby symbole umieszczane były w godnym i honorowym miejscu. Chociaż można przedstawiać je w formie artystycznych interpretacji, należy dbać o to, aby interpretacja nie ujmowała im godności.

