Konkurs World Miss University ma wieloletnią tradycję. Jest organizowany od 1986 r. z przerwą w latach 2019 - 2021, spowodowaną pandemią. W 1993 r. główny tytuł zdobyła Ewa Wachowicz, natomiast kilka reprezentantek Polski w poprzednich latach, plasowało się w gronie TOP 5.

Przygotowania do konkursu to ogromne wyzwanie dla każdej finalistki. Natalia nawiązała współpracę z kilkoma markami z Podlasia, które pomogły jej skompletować potrzebną garderobę. Jej dwie najważniejsze kreacje wieczorowe przygotowała: Barbara Piekut - Moya fashion i Alicja Czarniecka. Pracowała też nad formą, dbała o cerę i włosy. Poza tym brała udział w sesjach zdjęciowych i nagrywała materiały video, potrzebne do prezentacji podczas konkursu.

Natalia wykorzystała czas przygotowań na szlifowanie języka angielskiego i naukę języka koreańskiego i poznania kultury tego kraju. Przed wylotem chciałaby wiedzieć jak najwięcej na temat kraju, w którym organizowany jest konkurs. Konsultowała też swój udział w konkursie z Andre Sleigh - ekspertem w dziedzinie międzynarodowych konkursów piękności, który współpracuje z biurem Miss Polski.

Kim jest Natalia Brzozowska?

Natalia Brzozowska ma 23 lata. Pochodzi z Augustowa. Studiuje Psychologię w Zarządzaniu na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie pisze pracę magisterską i angażuje się w pracę komisji stypendialnej. Jej pasją, a zarazem pracą jest jazda konna. Czynnie startowała w zawodach w skokach przez przeszkody, a obecnie zdobytą wiedzę przekazuje swoim podopiecznym. Od dwóch lat Natalia pasjonuje się również flyboardem. Prowadzi własną firmę, w której każdy może spróbować swoich sił latając nad wodą.

Natalia wylatuje na konkurs już jutro, 10 grudnia. Trzymamy za nią mocno kciuki! Kto wie, być może powtórzy sukces Ewy Wachowicz?

