Wybrane przez nas zdjęcia odzwierciedlały najpopularniejsze trendy obecne w mediach społecznościowych. Nowe tendencje sprawiły, że ostatnio najbardziej pożądana jest krągła sylwetka, która charakteryzuje się dużymi pośladkami i udami oraz wąską talią i płaskim brzuchem. Nie jest to jednak zdrowszy wzorzec niż szczupłe sylwetki modelek. Wpędza on kobiety w jeszcze większe kompleksy, gdyż zwykle okazuje się, że takie kształty są trudne, a nierzadko zwyczajnie niemożliwe do osiągnięcia

komentują autorki badania