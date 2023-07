Spis treści: 01 Natalia Oreiro: kariera

Natalia Oreiro - chociaż najbardziej znana z głównej roli w "Zbuntowanym aniele" - ma na koncie kilkadziesiąt ról w filmach i telenowelach.

Zdjęcie Natalia Oreiro. Czas dla gwiazdy "Zbuntowanego anioła" się zatrzymał / Nacho Lopez/agefotostock/East News / East News

Oreiro urodziła się w 1977 roku w Urugwaju. Początkowo występowała w reklamach, ale w połowie lat 90. drzwi do kariery otworzyła sobie występami w telenowelach. W międzyczasie nagrywała również utwory do seriali i filmów.

Prawdziwe szaleństwo zaczęło się jednak w 1998 roku. Natalia Oreiro zdecydowała się zagrać Milagros w telenoweli "Zbuntowany anioł". Rola przyniosła jej międzynarodowy rozgłos - popularna stała się również piosenka, którą nagrała na potrzeby produkcji, czyli "Cambio dolor".

Kilka lat temu zagrała piosenkarkę i autorkę tekstów Gildę, z kolei wiosną 2021 roku miała miejsce premiera jej filmu "Magiczna noc". W ostatnim czasie Oreiro zagrała również w serialu "Santa Evita", "Naprawmy dziś świat" czy "Losi, el espia arrepentido". Jak widać, gwiazda nie narzeka na brak zajęć. Dodać można do nich również regularne nagrywanie muzyki i bycie jurorką w "The Voice", urugwajskiej odsłonie programu.

Oreiro jest również aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją 1,4 mln osób. Aktorka na swoim profilu chętnie dzieli się efektami sesji zdjęciowych, publikuje zdjęcia bez makijażu, jak i dzieli się informacjami na temat swoich zawodowych przedsięwzięć. Uwagę przyciągają również kadry z rozmaitymi stylizacjami i trzeba przyznać, że kreatywności z pewnością Oreiro nie brakuje.

Natalia Oreiro w zmysłowej stylizacji. Serialowa Milagros kusi na Instagramie

Na najnowszym zdjęciu serialowa Milagros pozuje w srebrnej mini sukience ze sporym dekoltem. Oreiro postanowiła przy okazji zaprezentować srebrny stanik, który założyła pod sukienkę. Stylizację uzupełniła czarnymi rajstopami w groszki. Uwagę zwracają również buty - gwiazda chyba nie potrafiła się zdecydować, który model wybrać. O zdanie postanowiła zapytać swoich fanów.

- Szpilki Jimmy Choo czy Converse? - zapytała na Instagramie.

Internauci próbowali "doradzić" Oreiro. "Szpilki pasują, ale ty wyglądasz dobrze we wszystkim" - napisała jedna z fanek.

Oprócz tego, Oreiro może dodać do listy kolejne komplementy.

"Masz w sobie coś bardzo wyjątkowego, co sprawia, że ludzie zakochują się w Tobie na całym świecie. Oprócz twojej urody, jest to to, jak bardzo jesteś autentyczna. Nie musisz przesadzać, aby "być" taka, jaka jesteś. Po prostu jesteś!", "Piękna i jak zawsze olśniewająca" - pisali fani.

