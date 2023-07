Kim Kardashian zachwyca zdjęciami

Życie i styl Klaudia El Dursi pręży się w strojach kąpielowych. "Kobieta ogień" Kim Kardashian przez lata zdobyła rzeszę fanów. Jej instagramowy profil obserwuje już 361 mln osób, a grono to stale się powiększa. Lata temu celebrytka dała się poznać jako asystentka Paris Hilton. Dziś jest o wiele sławniejsza od swojej koleżanki, a wszystko to za sprawą rodzinnego reality show, które powstało w 2007 roku.

Obecnie Kim Kardashian to jedna z najpopularniejszych celebrytek na całym świecie. Podobnie jak siostry rozwija swoje marki i realizuje projekty, głównie związane ze światem mody. Córka Kris Jenner dobrze wie, jak ważna jest aktywność w mediach społecznościowych, dlatego też skupia się na prowadzeniu instagramowego profilu. To właśnie tam publikuje zdjęcia w skąpych strojach, bikini i bieliźnie. Celebrytka nie ma problemu z odsłanianiem ciała i często wybiera kreacje, które podkreślają jej krągłości.

Instagram Post

Kim Kardashian kusi w bikini

Tym razem na Instagramie pojawiły się ujęcia z plaży. Kim Kardashian zapozowała w niebieskim bikini na tle krystalicznie czystej wody, a na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Wręcz nie mogli oderwać wzroku od jej umięśnionego brzucha.

Kim Kardashian ciężko trenuje, by utrzymać smukłą sylwetkę, co fani widzą, oglądając reality show. Celebrytka dzień zaczyna od ćwiczeń w przydomowej siłowni, a więc nic dziwnego, że chętnie pokazuje uzyskane efekty. W sieci nie brakuje jednak wpisów mówiących, że mimo to celebrytka na zdjęciach chętnie poprawia pewne mankamenty za pomocą retuszu.

Instagram Post

Post jak zwykle spotkał się ze sporym odzewem ze strony internautów. W komentarzach nie szczędzili jej miłych słów. "Pięknie", "Oszałamiająca", "Wspaniała", "Naprawdę idealna" - czytamy pod postem.

