Cristiano Ronaldo „najlepiej zarabiającą” gwiazdą. Kwoty zwalają z nóg Natalia Oreiro to jedna z największych gwiazd Ameryki Południowej. Urodziła się w 1977 roku w Urugwaju i już jako nastolatka miała na koncie pierwsze sukcesy artystyczne. Początkowo występowała w reklamach, ale w połowie lat 90. jej kariera nabrała rozpędu - zaczęła pojawiać się w popularnych telenowelach takich jak "90-60-90 modelos" czy "Valeria". Równolegle do kariery aktorskiej, Natalia rozwijała również muzyczną - nagrała kilka utworów do filmów i seriali oraz album, który odniósł spory sukces i ugruntował jej pozycję na rynku latynoskim.

W 1998 roku Natalia Oreiro przyjęła rolę Milagros w serialu "Zbuntowany anioł", która przyniosła jej popularność na całym świecie. Ogromnym sukcesem okazała się także piosenka promująca produkcję - "Cambio Dolor", która do dziś grana jest w stacjach radiowych, w klubach, a nawet... na weselach.

Dziś Natalia Oreiro ma na koncie role w kilkudziesięciu telenowelach i kilkunastu filmach. Kilka lat temu wcieliła się w głośną rolę piosenkarki i autorki tekstów, Gildy, a w marcu 2021 roku premierę miał jej film "Magiczna noc". W 2022 roku wcieliła się w rolę Evity w serialu "Santa Evita", zagrała także w "Naprawmy dziś świat" i miniserialu "Losi, el espia arrepentido". W lipcu tego roku premierę miał jej najnowszy film "Prawie martwa".

Natalia Oreiro pochwaliła się nową okładką "Przepiękna"

Natalia Oreiro podzieliła się właśnie z fanami na Instagramie zdjęciem swojej najnowszej okładki. Gwiazda pozuje w cekinowym, eleganckim garniturze z kapturem, zachwycając perfekcyjną figurą i pięknymi, długimi włosami.

Natalia Oreiro rolą w Casi Muerta po raz kolejny pokazała, dlaczego jest jedną z najlepszych aktorek i została nową gwiazdą okładki GENTE

- napisano pod zdjęciem na stronie magazynu GENTE.

Fani natychmiast zasypali gwiazdę komplementami, zachwycając się jej wyglądem i nowymi projektami.

- "To dla nas żadna nowość jaka ona jest utalentowana. Genialna we wszystkim, co robisz, kocham cię", "Przepiękna", "Piękna i utalentowana! Gratuluję ci "Prawie martwej" - piszą.

Serialowa Milagros znów idzie jak burza!

