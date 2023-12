"Nauka, co słychać?": w czym AI może pomóc przeciętnemu Kowalskiemu?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak sztuczna inteligencja wpływa na niemal każdy aspekt naszego życia, zapraszamy do oglądania "Nauka, co słychać?". Pokażemy Ci, jak możesz korzystać z AI w codziennym życiu, ale nie będziemy jej bezmyślnie wychwalać — prowadzący — Maciek Dowbor pokaże jakie sztuczna inteligencja popełnia błędy. Sprawdź jak ich unikać.

„Na fali gigantycznej popularności i mody na sztuczną inteligencję sam postanowiłem wykorzystać jeden z najpopularniejszych czatów, czyli ChatGPT i sprawdzić jak to działa. Trochę się zawiodłem. Na swój temat dowiedziałem się, że jestem aktorem filmowym i teatralnym”. Maciej Dowbor

„W czym może AI pomóc przeciętnemu Kowalskiemu? Polecam przy pismach do urzędu. Bardzo dobrze sobie radzi z takimi sztampowymi formami” dr inż. Igor Zubrycki (informatyk, Politechnika Łódzka)

Sztuczna inteligencja aktualnie podbija świat głównie dzięki czatom. Swoją rolę odgrywa jednak również w bardziej kluczowych aspektach naszego życia. Począwszy od medycyny, gdzie AI jest wykorzystywane do badania mammografów i wykrywania raka piersi. W wielu firmach jest używana do optymalizacji pracy i taśm produkcyjnych, a w przyrodzie - do monitorowania lasów i zagrożeń pożarami.

AI również w Polsce pomaga w walce z nowotworem. Mowa o Ailis, który jest systemem wczesnego wykrywania raka piersi, łączący AI z autorską metodą obrazowania dynamicznego i telemedycyną. (z myślą o serwisie Zdrowie)

W Polsce jeszcze nie musimy informować o tym, że podczas pisania pracy korzystaliśmy z AI, ale w USA i Kanadzie taki obowiązek już istnieje.

Program "Nauka, co słychać?" to popularnonaukowa seria, poruszająca aktualne tematy. Chcesz wiedzieć, czy suplementy są Ci potrzebne? Zastanawiasz się nad tym jak powstają tunele? Szukasz wiedzy o tym, czy atom jest bezpieczny? A może interesuje Cię fotografia albo rozwój sztucznej inteligencji? Przygotuj się na podróż po najnowszych odkryciach i technologicznych rewolucjach, które zmieniają oblicze świata. "Nauka, co słychać?" z Maciejem Dowborem to nie tylko naukowy przegląd, ale także przewodnik po świecie współczesnych osiągnięć.

Maciej Dowbor to dziennikarz radiowy i telewizyjny, od 2005 roku związany z Telewizją Polsat. Prowadzi największe hity stacji, w tym program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Przez siedem sezonów był także twarzą popularnonaukowego projektu "Kopernik była kobietą".

Program z udziałem Macieja Dowbora wzbogaci portfolio premium Interii. Wśród jej podcasterów znajdują się topowi dziennikarze Polsatu oraz portalu, w tym Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz, Alicja Resich, Przemysław Białkowski, Aleksandra Szutenberg, Tomasz Lejman i Damian Glinka.

Cały odcinek programu "Nauka, co słychać?" o sztucznej inteligencji obejrzysz tutaj.