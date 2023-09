Centers for Disease Control and Prevention to amerykańska agencja rządowa wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, która zajmuje się m.in. profilaktyką zdrowotną w USA. Eksperci przeprowadzają regularne badania warzyw i owoców, tym samym aktualizując dane o występujących w nich witaminach i minerałach.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wyników badań naukowcy stworzyli listę najzdrowszych warzyw i owoców na świecie. Jednak gdy mowa o owocach - dla wielu osób werdykt był dosyć kontrowersyjny.

Oto najzdrowsze warzywa na świecie

Centers for Disease Control and Prevention zapewnia, że najzdrowszym warzywem jest rukiew wodna, która otrzymała aż 100 punktów w skali naukowców zza oceanu. Drugie miejsce zajął szpinak, zdobywając 85 punktów, a na najniższym stopniu podium znalazł się jarmuż - 49 punktów. Na kolejnych miejscach znalazły się: papryka oraz brokuły.

Zdjęcie Rukiew wodna jest najzdrowszym warzywem na świecie / 123RF/PICSEL

Oto najzdrowsze owoce na świecie

Niemałe zaskoczenie i kontrowersje wywołała informacja o najzdrowszym owocu na świecie. Otóż zdaniem naukowców jest nim pomidor, którego wiele osób uważa za warzywo. Okazuje się jednak, że pomidor z botanicznego punktu widzenia jest owocem, ponieważ powstaje z kwiatów i zawiera w sobie nasiona.

Zdjęcie Pomidor to najzdrowszy owoc na świecie / 123RF/PICSEL

Pomidor, jako najzdrowszy owoc świata, uzyskał 20 punktów w skali zakładanej przez naukowców. Specjaliści, badając najzdrowsze warzywa i owoce na świecie, brali pod uwagę 17 składników odżywczych w 100-kalorycznej porcji.

