Najzdrowsze warzywo na świecie. Wartość odżywcza

Rukiew wodna, zwana też rzeżuchą wodną, to niepozorne warzywo o przyjemnym smaku i wspaniałych właściwościach. W jej składzie znajdziemy duże pokłady witamin z grupy B, a także witaminy A, C, E, K. Występuje tam również luteina oraz flawonoidy, a także inne cenne minerały w tym:

cynk,

potas,

wapń,

żelazo,

magnez,

mangan.

Rukiew wodna — właściwości. Dlaczego warto ją jeść?

Miano najzdrowszego warzywa na świecie zawdzięcza swoim niesamowitym właściwościom. Roślina ta zawiera dużo beta-karotenu, który wpływa na utrzymanie prawidłowego wzroku.

Oprócz tego wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Z uwagi na ogromną zawartość kluczowej dla naszej odporności witaminy C, zostawia daleko w tyle cytrusy. Rukiew wodna od wielu lat była wykorzystywana w medycynie ludowej. Uważano ją za doskonałe remedium na kaszel, zaparcia, a także dolegliwości wątroby.

Doskonale sprawdzi się w diecie osób, które pragną zrzucić zbędne kilogramy. Rukiew wodna jest niskokaloryczna (tylko 11 kcal w 100 g), a jej regularne spożywanie pobudza metabolizm.

Na łamach czasopisma "American Journal of Clinical Nutrition" ukazała się analiza, w której wykazano, że jedzenie tego warzywa obniża prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór. Naukowcy wyjaśnili, że to za sprawą wielu przeciwutleniaczy rukiew chroni komórki przed uszkodzeniami, przez co zmniejsza ryzyko rozwoju raka.

Poza tym rukiew wodna doskonale wpływa na pracę serca. Przyczyniają się do tego mikroelementy takie jak wapń, magnez i potas, które zapobiegają chorobom układu krążenia.

Po pierwsze, nie zawiera tłuszczów nasyconych i w jej składzie znajduje się niewielka ilość sodu. Te dwa czynniki są ważne przy wyborze żywności wspierającej zdrowie serca wyjaśniła dietetyczka Lauren Manaker w rozmowie z portalem eatthis.com.

Rukiew wodna — smak. Idealna na kanapki czy do sałatki

Roślina ma wyrazisty smak, który określany jest jako lekko pieprzowy. Możemy wyczuć w nim nutę słodyczy.

Rukiew wodna doskonale sprawdza się w kuchni jako dodatek do dania głównego, w formie sałatki czy też na kanapce. Możemy wykorzystać ją również jako składnik zup typu krem czy warzywno-owocowych soków i smoothies. Warto też podkreślić, że jadalne są zarówno jej nasiona, jak i liście.

