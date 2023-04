Naukowcy, w tym Grigory Kessel z Austriackiej Akademii Nauk, odnaleźli starożytne tłumaczenie fragmentu Biblii, które ukryte było pod trzema warstwami tekstu. O odkryciu poinformowano w kwietniowym numerze czasopisma “New Testament Studies". Tłumaczenie, które powstało prawie 1500 lat temu, dotyczy fragmentu 12. rozdziału Ewangelii według św. Mateusza.

Jeśli chodzi o datowanie księgi Ewangelii, nie ma wątpliwości, że powstała ona nie później niż w VI wieku. Pomimo ograniczonej liczby datowanych manuskryptów z tego okresu, porównanie z datowanymi manuskryptami syryjskimi pozwala nam zawęzić możliwe ramy czasowe do pierwszej połowy VI wieku możemy przeczytać w opracowaniu.

Nieznane tłumaczenie fragmentu Biblii

Odkryty tekst to tłumaczenie z greki, w której pierwotnie zapisano Ewangelię, na język syryjski. Był on zbliżony do języka aramejskiego, którym miał posługiwać się Jezus.

Ponad 1000 lat temu skryba w Palestynie wymazał księgę Ewangelii zapisaną tekstem syryjskim, aby ponownie ją wykorzystać, ponieważ pergamin był w średniowieczu rzadkim zasobem na pustyni, dlatego wykorzystywano go ponownie. Jeszcze do niedawna znane nam były tylko dwie kopie Ewangelii zapisane w języku syryjskim-kuretońska i synajska. Naukowcy mają nadzieję, że to odkrycie rzuci nowe światło na okoliczności powstania tłumaczeń oryginalnego tekstu Ewangelii oraz otworzy pole do dalszych badań.