Spis treści: 01 Jak obliczyć wiek psa? Niekoniecznie jeden razy siedem

02 Ile żyje najdłużej pies?

03 Rasy psów, które żyją najdłużej - nowe badania

04 Rasy psów, które żyją najkrócej

Jak obliczyć wiek psa? Niekoniecznie jeden razy siedem

Wiek psa w dużej mierze zależy od jego wielkości. Małe psy żyją dłużej. Dlatego spotykamy 18-letnie yorki, a doga niemieckiego w tym wieku próżno szukać. Poniżej przedstawiamy, jak obliczyć wiek psa w zależności od jego wielkości:

Wiek psa 1 miesiąc: 1 rok mała rasa, 1 rok duża rasa;

1 rok mała rasa, 1 rok duża rasa; Wiek psa 3 miesiące: 5 lat mała rasa, 2 lata duża rasa;

5 lat mała rasa, 2 lata duża rasa; Wiek psa 6 miesięcy: 10 lat mała rasa, 6 lat duża rasa;

10 lat mała rasa, 6 lat duża rasa; Wiek psa 1 rok: 20 lat mała rasa, 12 lat duża rasa;

20 lat mała rasa, 12 lat duża rasa; Wiek psa 2 lata: 30 lat mała rasa, 22 lata duża rasa;

30 lat mała rasa, 22 lata duża rasa; Wiek psa 3 lata: 33 lata mała rasa, 31 lat duża rasa;

33 lata mała rasa, 31 lat duża rasa; Wiek psa 4 lata: 36 lat mała rasa, 41 lat duża rasa;

36 lat mała rasa, 41 lat duża rasa; Wiek psa 5 lat: 40 lat mała rasa, 48 lat duża rasa;

40 lat mała rasa, 48 lat duża rasa; Wiek psa 6 lat: 44 lata mała rasa, 55 lat duża rasa;

44 lata mała rasa, 55 lat duża rasa; Wiek psa 7 lat: 48 lat mała rasa, 62 lata duża rasa;

48 lat mała rasa, 62 lata duża rasa; Wiek psa 8 lat: 50 lat mała rasa, 68 lat duża rasa;

50 lat mała rasa, 68 lat duża rasa; Wiek psa 9 lat: 55 lat mała rasa, 75 lat duża rasa;

55 lat mała rasa, 75 lat duża rasa; Wiek psa 10 lat: 58 lat mała rasa, 82 lata duża rasa;

58 lat mała rasa, 82 lata duża rasa; Wiek psa 11 lat: 63 lata mała rasa, 89 lat duża rasa;

63 lata mała rasa, 89 lat duża rasa; Wiek psa 12 lat: 67 lat mała rasa, 97 lat duża rasa;

67 lat mała rasa, 97 lat duża rasa; Wiek psa 13 lat: 71 lat mała rasa, 103 lata duża rasa;

71 lat mała rasa, 103 lata duża rasa; Wiek psa 14 lat: 75 lat mała rasa, 110 lat duża rasa;

75 lat mała rasa, 110 lat duża rasa; Wiek psa 15 lat: 78 lat mała rasa, 118 lat duża rasa;

78 lat mała rasa, 118 lat duża rasa; Wiek psa 16 lat: 83 lata mała rasa, 123 lata duża rasa;

83 lata mała rasa, 123 lata duża rasa; Wiek psa 17 lat: 87 lat mała rasa, 130 lat duża rasa;

87 lat mała rasa, 130 lat duża rasa; Wiek psa 18 lat: 90 lat mała rasa.

Oczywiście te dane są szacunkowe i uśrednione. Słabowity york pożyje krócej, a psy większych raz czasem żyją dłużej, niż przewidują to badania.

Ile żyje najdłużej pies?

Pies średnio żyje kilkanaście lat. Zdarzają się jednak psy, które dożywają dwudziestki. Wszystko zależy od rasy, genów i zdrowia zwierzęcia. Liczą się również warunki, w jakich mieszka i sposób odżywiania.

Obecnie za najdłużej żyjącego na świecie psa uznawany jest Bobi. Ma ponad 31 lat i trafił do Księgi Rekordów Guinessa. To portugalski pies stróżujący. To rasa, która dożywa kilkunastu lat. Bobi odebrał miano najstarszego psa świata Australian Cattle Dogowi o wdzięcznym imieniu Buley. Żył on 29 lat i 160 dni. W Polsce najdłużej żyjącym psem był kundelek z Poznania o imieniu Miniuś.

Instagram Post Rozwiń

Rasy psów, które żyją najdłużej - nowe badania

Naukowcy sporządzili raport dla czasopisma Nature, w którym wymienili rasy psów, które żyją najdłużej i najkrócej. Według nich rasy psów żyjących najdłużej to:

Jack Russell terrier - 12,72 lata;

yorkshire terrier - 12,54 lata;

border colie - 12,10 lat;

springer spaniel - 11, 92 lata;

kundelki - 11,82 lata;

labrador retriver - 11,77 lat;

staffordshire bull terrier - 11,33 lat

cocker spaniel - 11,31 lat;

shih tzu - 11,05 lat.

Jak widać, uznawane za najdłużej żyjące kundelki znalazły się dopiero na piątym miejscu. Dzieje się tak dlatego, że wśród psów wielorasowych znajdziemy zwierzęta różnej wielkości.

Zdjęcie Jack Russel to najdłużej żyjąca rasa psów. /Pixabay /Pixabay.com

Rasy psów, które żyją najkrócej

Masz buldoga francuskiego lub mopsa? Naukowcy z Nature nie mają dla ciebie dobrych wiadomości. W swoim raporcie określili również rasy psów żyjących najkrócej. Są to kolejno:

buldog francuski - 4,5 roku;

buldog angielski - 7,39 lat;

mops - 7,65;

buldog amerykański - 7,79 lat;

chihuahua - 7,91;

husky - 9,53.

W przypadku buldogów i mopsów o długości ich życia decyduje budowa głowy w stosunku do reszty szkieletu i skrócony pysk.

Źródło: tygodnik Nature

