Spis treści: 01 Chow-chow

02 Samojed

03 Saluki

04 Pies Faraona

05 Azawakh

06 Cavalier King Charles Spaniel

07 Mastiff tybetański

Chow-chow

Ta rasa wywodzi się z Chin, jest jedną z najstarszych i najrzadszych na świecie. Jej przedstawiciele żyją średnio 12-15 lat i dorastają do 50-60 cm wysokości. Psy chow-chow charakteryzują się dużą niezależnością, przy jednoczesnym spokojnym usposobieniu. Wymagają jednak wiele troski - regularnej i częstej aktywności fizycznej, a także wizyt u psich fryzjerów. Psy często niedomagają na zdrowiu, co może znacznie wpłynąć na częstotliwość wycieczek do weterynarza.

Ile trzeba zapłacić za szczeniaka chow-chow z rodowodem? Absolutne minimum to 2000 zł, jednak takie oferty są rzadkością. Zwykle ceny oscylują w granicach 5-8 tysięcy, a za potomstwo niektórych czempionów trzeba wyłożyć sumy znacznie przekraczające 10 tysięcy złotych.

Samojed

Nazwa rasy pochodzi od plemienia zamieszkującego tereny Uralu i Syberii, skąd pochodzą te psy. Charakteryzują się długim, śnieżnobiałym futrem i wybitnie energicznym usposobieniem, które właścicielom potrafi nastręczyć nie lada kłopotów. Często ich temperament wymaga gaszenia przez doświadczonego behawiorystę.

Kiedy uda się zapanować nad ich żywiołowym charakterem, okazują się jednymi z najwierniejszych psów. Są często wykorzystywane w dogoterapii ze względu na swoje łagodne usposobienie wobec dzieci. W dodatku nie sposób odmówić im urody, to jedna z bardziej majestatycznych ras. Przyjemność płynąca z ich towarzystwa ma jednak swoją cenę - za szczeniaka z rodowodem trzeba zapłacić przynajmniej 4-5 tysięcy, częściej to przedział między 7 a 9 tysięcy złotych.

Najdroższe jest oczywiście potomstwo nagradzanych psów wystawowych - niektóre potrafiły kosztować nawet 14 tysięcy... dolarów, czyli prawie 60 tysięcy złotych!

Zdjęcie Ile kosztują najdroższe rasy psów? Niektóre kwoty zwalają z nóg.

Saluki

Saluki, który jest też często nazywany chartem perskim to kolejna rasa, za której przedstawicieli rodowodowych przyjdzie nam słono zapłacić. Jak inne charty są zaliczane do tzw. psów pierwotnych, charakteryzują się smukłą budową i wysokością. Saluki są bardzo zrównoważone i wrażliwe, mają też silny instyknt łowiecki co także pasuje do szerszej rodziny chartów.

Szczeniaki z rodowodem to zwykle wydatek co najmniej 4 tysięcy złotych, jednak jak w przypadku innych ras wszystko zależy od hodowli i rodziców. W Polsce jest niewiele hodowli chartów perskich - jeżeli zdecydujemy się na pupila tej rasy musimy nastawić się na dłuższy czas oczekiwania.

Pies Faraona

Wbrew nazwie jednoznacznie kojarzącej się z Egiptem, psy tej rasy oficjalnie pochodzą z Malty. Nazwa wzięła się z ich podobieństwa do przedstawicieli wymarłej rasy Tesem, czesto przedstawianej na malowidłach pochodzących ze Starożytnego Egiptu. Psy Faraona mają charakterystyczne rude umaszczenie, należą do grupy szpiców i psów pierwotnych. Są aktywne, ale mają bardzo rodzinne usposobienie i bez większych problemów podporządkowują się domowej hierarchii.

W polskich hodowlach cena za szczeniaka to minimum 3500 zł, ale częściej są to kwoty w okolicach 6, a nawet 8 tysięcy. Za granicą niektóre egzemplarze są sprzedawane nawet za 6 tysięcy dolarów, czyli ponad 20 tysięcy złotych.

Azawakh

Azawakh to tradycyjna nazwa kolejnego charta na naszej liście, tym razem charta afrykańskiego. Ich ceny znacznie wzrosły od 2019 roku, kiedy rasę oficjalnie uznała organizacja AKC (American Kennel Club). Według oficjalnego opisu, psy te wykazują się dużą niezależnością i bystrością, niestety nie są najlepszymi kompanami i trudno zdobyć ich zaufanie.

Są silnie uprzedzone do obcych, dobrze nadają się do roli stróżów posesji. W okresie zimowym nie mogą przebywać na dworze przez cały czas, ponieważ nienajlepiej tolerują chłód.

W Polsce rasa jest jeszcze bardzo słabo znana, rzadkie są też ogłoszenia o nowych miotach w nielicznych hodowlach. Za szczeniaka zapłacimy co najmniej 3000 złotych (plus długi czas oczekiwania, a jak wiadomo - czas to pieniądz). Poza granicami naszego kraju ceny małych azawakhów osiągały już ponad 40 000 zł.

Zdjęcie Ile kosztują najdroższe rasy psów? Niektóre kwoty zwalają z nóg / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Cavalier King Charles Spaniel

To zdecydowanie najmniejszy z psiaków na tej liście, jednak nie będziemy próbowali przeliczać jego ceny na kilogramy ani centymetry. Te miniaturowe spaniele pochodzą z Wielkiej Brytanii, w kłębie dorastają do 35 cm, a waga prawie nigdy nie przekracza 10 kg.

Cavaliery są bardzo żywiołowe i przyjaźnie nastawione, jednocześnie to rasa bardzo uległa, która bardzo rzadko sprawia "problemy wychowawcze". Przy okazji - dobrze dogaduje się też z dziećmi i podobnie co znacznie większe samojedy, jest wykorzystywana w dogoterapii.

Ceny szczeniaków potrafią się od siebie mocno różnić. Niekiedy możemy kupić je za niewiele ponad 2000 zł, częściej jednak jest tok ok. 4 tysięcy. Najdroższe potrafił jednak kosztować wielokrotność tej sumy - po przeliczeniu na złotówki, nawet 60 tysięcy. To jednak nic w porównaniu z tym, ile zapłacono za przedstawiciela ostatniej rasy z naszej listy.

Mastiff tybetański

W 2014 roku świat obiegła informacja o szczeniaku mastiffa tybetańskiego, który podczas licytacji w Chinach został sprzedany za... 2 miliony dolarów amerykańskich. Po przeliczeniu na złotówki i uwzględnieniu inflacji na przestrzeni ostatniej dekady da nam to już ponad 10 000 000 złotych!

Mastify są towarzyszami mieszkańców Azji już od czasów starożytnych. W ostatnich latach rasa stała się też symbolem bogactwa i statusu w Chinach - to w rzeczywistości główna składowa kosmicznej ceny.

Właściciel hodowli, z której pochodził rekordzista mówił, że żyłach jego psów płynie lwia krew, ojciec wspomnianego szczeniaka ważył ponad 90 kilogramów (średnia waga samca tej rasy to 65-70 kg). Psy cieszą się dużą popularnością nie tylko w Chinach. W Polsce ceny mastifów tybetańskich z rodowodem zaczynają się od 7 tysięcy i dochodzą do nawet 20 tysięcy złotych.

