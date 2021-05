Ekonomista behawioralny, dr Stephen Whyte z Queensland University of Technology, korzystając z danych zebranych od ponad 7000 osób w wieku od 18 do 65 lat, zbadał, jakie preferencje dotyczące atrakcyjności seksualnej wykazują mężczyźni i kobiety oraz jak zmieniają się one z wiekiem.



"Pociąg seksualny jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór partnera, co w prosty sposób wyjaśniają kwestie reprodukcyjne" - wskazał naukowiec.

Naukowcy z Queensland University of Technology w Brisbane przeprowadzili badanie wśród 7325 osób na temat tego, czego szukają u potencjalnego partnera. Każdą osobę prosili o ocenę dziewięciu cech w skali od 0 do 100 pod względem ich istotności.

"Poprosiliśmy uczestników o ocenę znaczenia dziewięciu cech związanych z pociągiem seksualnym - wieku, atrakcyjności, budowy ciała/cech fizycznych, inteligencji, wykształcenia, dochodów, zaufania, otwartości i umiejętności zaangażowania się" - tłumaczy dr Stephen Whyte, autor badania opublikowanego w czasopiśmie "Plos One".

Oczywiście dla kobiet i mężczyzn wygląd i atrakcyjność fizyczna są ważne, jednak te atuty mężczyźni cenili bardziej od kobiet i to im przypisywali wyższy priorytet. W przypadku badanych pań wiek, wykształcenie, inteligencja, dochody, zaufanie i więź emocjonalna była oceniana znacznie wyżej.

Badacze włączyli do swoich badań osoby w różnym wieku, mając nadzieję na zrozumienie, jak te preferencje zmieniają się z czasem.



"Większość dotychczasowych badań dotyczących atrakcyjności seksualnej opiera się bowiem na ograniczonym przedziale wiekowym badanych, który dotyczy młodszej populacji" - dodaje dr Whyte.

Wyniki uzyskane od starszych uczestników sugerują, że podczas gdy młodsi mężczyźni na ogół przywiązywali większą wagę do wyglądu niż kobiety, różnica ta zmniejszała się wraz z wiekiem. Podczas gdy młodsze kobiety przykładają większą wagę do osobowości niż mężczyźni, starsi mężczyźni i kobiety w podobny sposób traktowali osobowość jako priorytet.

"W miarę starzenia się mężczyzn i kobiet ich preferencje zbliżają się do siebie, przy czym obie płcie zaczynały kłaść większy nacisk na otwartość i zaufanie" - wskazał naukowiec.



