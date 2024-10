Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne 2024?

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia finansowego dla osób, które posiadają długi staż pracy, ale straciły ją z powodów niezależnych od siebie jeszcze przed uzyskaniem prawa do emerytury. Jego celem jest pomoc osobom, którym ciężko jest efektywnie konkurować na rynku pracy. Może być przyznawane po okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, a nawet po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej.

Jeśli zasiłek przedemerytalny nie został przyznany osobie wnioskującej, może się ona odwołać od tej decyzji. Prawo do świadczenia wygasa w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ile trzeba mieć lat, żeby przejść na zasiłek przedemerytalny?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić kilka ważnych warunków. Przede wszystkim dotyczy ono osób, które przez okres co najmniej 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych i nadal zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

Świadczenie przyznawane jest osobom, które w czasie pobierania zasiłku nie odmówiły propozycji zatrudnienia, pracy zarobkowej czy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Aby uzyskać zasiłek przedemerytalny, należy udowodnić okresy składkowe. Konieczne jest wykazanie, że do dnia rozwiązania stosunku pracy wynosiły one 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoby, które mogą uzyskać świadczenie, muszą również osiągnąć odpowiedni wiek — wynosi on co najmniej 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba wnioskująca musi również udowodnić, że stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji pracodawcy albo jego niewypłacalności.

Jak wnioskować o zasiłek przedemerytalny?

O zasiłek przedemerytalny należy wnioskować w ciągu 30 dni od momentu wydania dokumentu poświadczającego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, który powinien wynosić 180 dni. Dokument ten wydawany jest przez powiatowy urząd pracy.

Odpowiedni wniosek można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u. Należy dołączyć do niego dokumenty, które potwierdzają informacje na temat okresów składkowych i nieskładkowych, okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej czy urlopu wychowawczego. Osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność, będą musiały załączyć również postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości.

Konieczne może być również udokumentowanie decyzji na temat utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wydanej przez powiatowy urząd pracy. Dotyczy to osób, które utraciły to prawo z powodu zakończenia okresu, na jaki zasiłek został przyznany. Potrzebne również będą takie dokumenty, jak:

świadectwo pracy, w której zawarta jest podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy albo inny dokument, który pozwala na ustalenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy,

dokument wydany przez powiatowy urząd pracy , poświadczający co najmniej 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, do której został skierowany przez powiatowy urząd pracy,

świadectwo pracy, które potwierdza zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

zaświadczenie, które potwierdza nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, utratę prawa do nich z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana, a także datę ustania tego prawa.

Odpowiednio wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS. Możliwe jest również wysłanie go za pomocą poczty lub w formie dokumentu elektronicznego przez stronę ZUS PUE.

Świadczenie emerytalne 2024. Ile wynosi?

W marcu 2024 przeprowadzono waloryzację świadczeń. W jej wyniku kwota zasiłku przedemerytalnego wzrosła o 12,1 proc. w stosunku do poprzedniej i obecnie wynosi 1 794,70 zł brutto miesięcznie. Przekłada się to na 1 350,70 zł netto.

