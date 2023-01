Spis treści: 01 Ile wynoszą minimalne alimenty 2023?

02 Najwyższe alimenty w Polsce — wysokość

03 Alimenty 2023 — co sąd bierze pod uwagę, ustalając alimenty?

04 Ile wynoszą alimenty na dziecko od państwa?

Ile wynoszą minimalne alimenty 2023?

Wszelkie sprawy dotyczące świadczeń alimentacyjnych zostały ustanowione w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warto zauważyć, że żaden przepis nie wprowadza żadnego minimalnego progu alimentów. W sądach można zauważyć niepisane zasady dotyczące najniższych wysokości alimentów, jednak w żadnym przypadku nie może to zostać uznane za obowiązującą regułę. W obecnej sytuacji ekonomicznej można spotkać teorię, że najniższe zasądzane alimenty wynoszą 500 złotych na jedno dziecko.

Najwyższe alimenty w Polsce — wysokość

Podobnie jak w przypadku minimalnych alimentów Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa wysokości maksymalnego świadczenia alimentacyjnego. W polskim prawie nie istnieją żadne sztywne limity czy też tabele określające powiązania wysokości alimentów z zarobkami rodzica. Każda sprawa powinna być traktowana przez sąd indywidualnie, a w niektórych przypadkach alimenty w wysokości kilku tysięcy złotych wcale nie muszą być dla rodzica większym obciążeniem niż dla innego kwota 600 czy 800 złotych.

Alimenty 2023 — co sąd bierze pod uwagę, ustalając alimenty?

Zdjęcie Natychmiastowe alimenty mają być szybkim zastrzykiem gotówki dla samotnych rodziców / Arkadiusz Ziolek / East News

Zasądzanie świadczenia alimentacyjnego jest bardzo indywidualną sprawą. Jednak w każdej takiej sytuacji sąd musi wziąć pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze należy przeanalizować usprawiedliwione potrzeby dziecka, które jest uprawnione do otrzymania alimentów. W tej sytuacji warto pamiętać, że świadczenie alimentacyjne nie jest dziecku potrzebne jedynie do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Dziecko, mimo rozwodu rodziców, nie może doznać żadnej szkody z tej sytuacji.

Dochodzimy w tym momencie do drugiego czynnika, którym są możliwość pozwanego rodzica do płacenia alimentów. Pamiętajmy, że sąd bierze pod uwagę nie tylko zdolność majątkową, ale również zarobkową. Oznacza to, że rodzic, który ma wyższe wykształcenie niż potrzebne na aktualnym stanowisku lub pracujący w niepełnym wymiarze czasu, będzie miał przez sąd ustalane alimenty na podstawie jego zdolności zarobkowej.

Ile wynoszą alimenty na dziecko od państwa?

Fundusz alimentacyjny jest gwarantem wypłaty świadczenia dzieciom, których rodzice uchylają się od tego obowiązku. Jednak dodatkowo muszą być spełnione poniższe warunki:

dochód rodziny nie może być wyższy niż 900 zł na osobę,

alimenty muszą być przyznane bądź zatwierdzone przez sąd,

egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna,

osoba uprawniona do pobierania świadczenia alimentacyjnego nie ukończyła 18. roku życia (lub 25. roku życia w przypadku osób kontynuujących naukę).

Jeśli wszystkie powyższej warunki są spełnione dziecko (lub opiekun ustawowy dziecka małoletniego) może złożyć wniosek do urzędu miast bądź gminy, który jest właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Prawo do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września. Maksymalna wysokość alimentów w tym przypadku to 500 złotych, nawet jeśli sąd zasądził wyższą kwotę.

