Nawet niewinne kłamstewko działa niszcząco. Zrób ten test, a się zdziwisz

Język ciała zdradza wiele

Odczytywanie sygnałów płynących z mowy ciała, dostrzeganie niewielkich zmrużeń oczu czy grymasu w kąciku ust w celu "wyczytania" intencji rozmówcy oraz zorientowania się czy mu się podobamy lub czy nas nie oszukuje - nasze ciało nieustannie wysyła nam sygnały niewerbalne. To ciekawe zjawisko jest obiektem zainteresowania i badań wielu naukowców. Socjolożka, autorka książek i life coach Oprah Winfrey Martha Beck, podczas wywiadu dla Diary Of a CEO stwierdziła, że nasze ciała podczas wypowiadania kłamstwa... słabną. Udowodniła to za pomocą krótkiego "eksperymentu", który przedstawiła z pomocą prowadzącego wywiad. Poza zszokowaniem i niedowierzaniem samego rozmówcy, wywołała szeroką dyskusję w Internecie, a ten fragment rozmowy został szeroko rozpowszechniony w mediach społecznościowych.

Natychmiastowy test ukaże wpływ kłamstwa na ciało

Martha Beck, jak wspomniano wcześniej, stwierdziła, że nasze ciało staje się słabe, gdy kłamiemy. Aby to udowodnić, poprosiła prowadzącego wywiad, by wyciągnął przed siebie wyprostowaną rękę, a socjolożka położyła na niej swoją. Prosząc swojego rozmówcę o to, by stawiał opór jej próbom opuszczenia jego ręki, nakazała mu powiedzieć kłamstwo: "Kocham wymiotować". Gdy tylko to wypowiedział, jego ręka niemal bez sił opadła na stół, a Beck nie musiała do tego niemal użyć siły. Gdy ponownie uniósł rękę, a Beck próbowała ją położyć na stół, miał powiedzieć zdanie zgodne z prawdą: "Kocham świeże powietrze". Pomimo usilnych prób i nacisku specjalistki, jego ręka utrzymała się w powietrzu.

Kłamstwa sprawiają, że siły opuszczają nasze ciało CanvaPro INTERIA.PL

Zszokowany dziennikarz natychmiast zapytał, dlaczego tak się dzieje. - Właśnie dlatego wykrywacze kłamstw działają. Nasze ciała żyją w rzeczywistości. Ciało jest szczere. Jedynie nasz umysł może kłamać i próbować przekonać nas do czegoś, co nie jest prawdą - stwierdziła. Gdy kłamiemy, nasze ciała opuszcza siła, wzrasta poziom stresu i zmniejsza się wytrzymałość naszych mięśni. Można powiedzieć, że cała nasza fizyczna energia kierowana jest do wypowiedzenia kłamstwa, podczas gdy jesteśmy fizycznie zaprogramowani do tego, by być prawdomówni.

Warto wypróbować ten prosty test, by przekonać się, jak “obciążająca" dla naszego ciała jest nieszczerość.

