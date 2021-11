Nie daj się oszukać w Black Friday i Cyber Monday. UOKiK przestrzega

Black Friday to dzień dla łowców promocji, który w tym roku wypada 26 listopada. Dotarł do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tradycyjnie w piątek po Święcie Dziękczynienia Amerykanie od rana wyczekują w gigantycznych kolejkach, aby kupić mniej lub bardziej przydatne rzeczy w teoretycznie świetnych cenach.

Dlaczego teoretycznie? Niestety, producenci często nas oszukują i kilka dni lub tygodni przed Black Friday sztucznie podnoszą ceny produktów, by potem móc przyciągać klientów „olbrzymimi” promocjami. Podobnie sprawa ma się z Cyber Monday (29 listopada), kiedy to okazje oferują nam sklepy internetowe.

Black Friday: W jaki sposób oszukują nas sklepy?

Jak co roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed oszustwami. Jakimi konkretnie?

żonglerka cenami – czyli właśnie wcześniejsze podwyższanie cen, by potem je spektakularnie obniżyć

– czyli właśnie wcześniejsze podwyższanie cen, by potem je spektakularnie obniżyć promocyjne przynęty – zachęcanie wysoką obniżką, żeby klient wszedł do sklepu, gdzie z kolei okazuje się, że promocja dotyczy tylko wybranych produktów lub jest jakiś haczyk

– zachęcanie wysoką obniżką, żeby klient wszedł do sklepu, gdzie z kolei okazuje się, że promocja dotyczy tylko wybranych produktów lub jest jakiś haczyk niejasne naliczanie rabatów – podobne do poprzedniego, lecz z jakiegoś powodu okazuje się po prostu, że przy kasie nie nalicza się tak wysoki rabat, o jakim informowano na plakatach

– podobne do poprzedniego, lecz z jakiegoś powodu okazuje się po prostu, że przy kasie nie nalicza się tak wysoki rabat, o jakim informowano na plakatach anulowanie opłaconych zamówień – na przykład z powodu rzekomego błędu systemu

Black Friday: Jak nie dać się oszukać?

Aby tego uniknąć, najlepiej wcześniej rozeznać się w cenach artykułów, które nas interesują. Należy też mieć świadomość, że towary przecenione wciąż podlegają reklamacji, której producenci czasami niesłusznie odmawiają.

Jeśli chodzi natomiast o zwroty, to w przypadku sklepów stacjonarnych polityka w tej kwestii zależy od konkretnego sprzedawcy. Warto zatem przed zakupem zapytać, jak wygląda to w danym sklepie i przemyśleć nasz zakup. Z kolei w sklepach internetowych zawsze obowiązuje prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu.

