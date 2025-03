Kontrola jakości masła w Polsce - co wykazały wyniki inspekcji?

Wyniki? Aż 97% skontrolowanych partii spełniało wymagania jakościowe, co jest dobrą informacją dla konsumentów.

Kontrola wykazała, że 87,5% skontrolowanych partii było prawidłowo oznakowanych. W pozostałych przypadkach inspektorzy mieli zastrzeżenia do:

Nie każde "masło" to masło!

IJHARS przypomina, że nie każdy tłuszcz w kostce czy kubeczku to prawdziwe masło!

Masło musi zawierać 80-90% tłuszczu mlecznego , do 16% wody i maksymalnie 2% suchej masy beztłuszczowej mleka. W sprzedaży znajdują się również margaryny oraz miksy tłuszczowe , które mogą zawierać oleje roślinne .

Warto czytać etykiety , by nie dać się nabrać na produkt, który tylko wygląda jak masło.

Choć obecna kontrola IJHARS nie wykazała zafałszowań, w przeszłości zdarzały się skandale związane z fałszowaniem masła. Jeden z najgłośniejszych przypadków dotyczył firmy Masmal Dairy. Masło tej firmy nie spełniało norm unijnych, które nakazują, by zawartość tłuszczu mlecznego wynosiła 80-90%.

Zwracaj uwagę na nazwę - masło to nie to samo co "miks tłuszczowy" czy "produkt mleczno-tłuszczowy".