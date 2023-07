Spis treści: 01 Dlaczego warto mieć psa?

02 Pies daje szczęście

03 Obniża ryzyko zachorowania na depresję

04 Uczy dziecko wielu cech

05 Obecność psa poprawia zdrowie człowieka

06 Poprawia odporność człowieka

07 Pozytywnie wpływa na psychikę człowieka

Dlaczego warto mieć psa?

Pies w domu to samo szczęście, pomimo problemów takich jak sierść na ubraniach czy meblach, czy brud z łap po spacerze. Okazuje się, że pies i więź emocjonalna, jaką z nim nawiązujemy, obniża poziom stresu i poprawia nastrój, ale nie tylko.

Pies daje szczęście

Przede wszystkim pies daje szczęście! Już samo przebywanie z psem w jednym pomieszczeniu obniża znacznie poziom kortyzolu. Aktywne spędzanie czasu z czworonogiem natomiast doprowadza do wydzielania się w naszym organizmie serotoniny, która odpowiada za dobre samopoczucie.

Reklama

Zabawa czy energiczny spacer z pupilem to kolejne rzeczy, które przyczyniają się do zwiększania się poziomu tego hormonu w organizmie. Oddziałuje na szczęście tu nie tylko pupil, a też wysiłek fizyczny. Z tego powodu osoby mające psa są szczęśliwsze i bardziej pogodne.

Obniża ryzyko zachorowania na depresję

Psa warto mieć również, dlatego że wówczas nigdy nie poczujemy się samotni. Pupil nas zawsze wysłucha i pocieszy. Gdy wyczuje, że mamy gorszy nastrój, postara się wesprzeć nas na swój sposób, m.in. liżąc czy kładąc się na nas. Z tego powodu osoby posiadające psa mają mniejsze szanse na zachorowanie na depresje.

Zdjęcie Osoby mające psa są szczęśliwsze i bardziej pogodne. / 123RF/PICSEL

Uczy dziecko wielu cech

Jeśli masz dzieci, to czworonóg w domu będzie wyjątkowo pomocny. Posiadanie psa uczy dzieci od małego kontaktu ze zwierzętami i odpowiedniego postępowania z nimi. Pupil uczy empatii i troski o inne istoty żywe. To także istotna nauka odpowiedzialności.

Obecność psa poprawia zdrowie człowieka

Pies działa odstresowująco, dlatego jego obecność poprawia zdrowie człowieka. Dzięki spędzaniu czasu ze zwierzakiem stajemy się spokojniejsi. Z tego powodu obniża się ciśnienie krwi, więc pozytywnie wpływa to na kondycje serca.

Na poprawę zdrowia człowieka przez psa wpływa aktywność fizyczna, do której zostajemy zmuszeni. Pupil wymaga codziennych spacerów kilka razy dziennie, do tego dochodzą zabawy. Jest on więc motywacją do ruchu, który wspiera kondycje ciała i zdrowia. Obniży ciśnienie złego cholesterolu i cukru we krwi.

Zdjęcie Dzięki spędzaniu czasu ze zwierzakiem stajemy się spokojniejsi. / 123RF/PICSEL

Poprawia odporność człowieka

Aktywność fizyczna i kontakt z psem poprawi też działanie układu odpornościowego. Zwierzak w domu sprawia, że domownicy rzadziej zapadają na różne choroby. Zmniejsza się również częstotliwość występowania alergii. Pies w domu wpłynie również na odporności poprzez uregulowanie zasypiania. Tym samym sen i regeneracja organizmu będą efektywniejsze.

Pozytywnie wpływa na psychikę człowieka

Pies wpływa nie tylko na nasze szczęście, ale na całą psychikę człowieka. Osoby posiadające zwierzaka radzą sobie lepiej z kontaktami międzyludzkimi i łatwiej im zawierać znajomości, a później budować relacje. Szczególnie taki wpływ będzie miał pies na psychikę dziecka. Będzie ono w przyszłości również łatwiej wyrażać swoje emocje.

Zobacz również:

Myślisz, że twój pies kocha te czynności? Możesz się bardzo mylić

Czy pies powinien spać z nami w łóżku? Oto plusy i minusy tego wyboru

To zachowanie psa jest ważnym sygnałem. Nie spuszczaj z niego oka w ogrodzie