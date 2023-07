Niebezpieczny pająk grasuje w Polsce. Skutki ukąszenia bywają opłakane

Meghan Markle kłamała na temat księżnej Kate? Informator wyjawił prawdę

Makłowicz kupił dom w Chorwacji. "Kosztowało wtedy tyle, co dom na prowincji w Polsce". Pokazał też swoją kuchnię

Anna Lewandowska o macierzyństwie i trzecim dziecku. "Mam poczucie winy, że jestem złą mamą"

Ile trzeba zarabiać, żeby mieć 2000 zł emerytury? Obowiązuje prosta reguła

Pająk dostrzeżony w domu na ścianie czy podłodze u wielu wywołuje obrzydzenie. Mimo, że zazwyczaj nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia, bywają i tacy którzy panicznie się ich boją. Różnią się wielkością, długością odnóży oraz barwą.

Warto wiedzieć, że te jadowite, niebezpieczne dla człowieka pająki można spotkać nie tylko w egzotycznych krajach, ale również w Polsce. Spośród garstki groźnych gatunków, jeden spotykany jest ostatnimi czasy dosyć często w przydomowych ogródkach, domach, a nawet w samochodach. Chodzi o kolczaka zbrojnego, którego jad może wywołać uciążliwe, bolesne objawy utrzymujące się nawet do dwóch tygodni.

Reklama

Kolczak zbrojny - co to za pająk i gdzie go można spotkać?

Kolczak zbrojny (Chiracanthium punctorium) to pająk o średniej wielkości (ma nie więcej niż 15 mm) i żółtawym, zielonkawożółtym bądź czerwonawym ubarwieniu. Na odwłoku ma charakterystyczny, ciemniejszy pas biegnący przez jego środek, a także brązowe lub żółte odnóża - przednie posiadają gruczoły jadowe. Kolczak zbrojny lubi ciepłe i porośnięte wysoką trawą tereny. Powszechnie występuje w Europie południowej, zachodniej, a także w Azji, jednak w ciągu ostatnich lat z uwagi na ocieplający się klimat, spotykany jest również w Polsce.

Zobacz też: Co zrobić, gdy zauważysz gniazdo szerszeni? Leśnicy biją na alarm

Jakie objawy może wywołać ukąszenie przez kolczaka zbrojnego?

W Polsce bardzo rzadko spotyka się pająki o naprawdę silnym jadzie. Większa szansa, że natkniemy się na takiego przedstawiciela w ogrodzie, lesie czy parku, aniżeli domu. Warto jednak wiedzieć jak wyglądają i czego można spodziewać się po ewentualnym ukąszeniu. Wspomniany wcześniej kolczak zbrojeniowy, który wywołuje ostatnimi czasy poruszenie w mediach społecznościowych, wydziela jad, który u człowieka może wywołać szereg podobnych do objawów zatrucia reakcji. Należą do nich:

silny, długotrwały i piekący ból

obrzęk

nudności, wymioty

silny ból głowy,

dreszcze

złe samopoczucie, ogóle osłabienie

wysoka temperatura ciała

Podaje się, że utrzymują się one zazwyczaj przez kilka dni, jednak u niektórych osób mogą dawać o sobie znać nawet przez dwa tygodnie.

Zdjęcie Kolczak zbrojny bytuje w wysokich trawach. Żeruje od czerwca do września / East News

Czytaj także: Pająki w Polsce, które gryzą. Lepiej ich nie drażnić

Kolczak zbrojny grasuje w polskich domach. Oto gdzie go można spotkać

W mediach społecznościowych w ciągu ostatnich tygodni pojawiło się kilka wpisów od osób, które dostrzegły kolczaka zbrojnego w pobliżu swojego domu. 24 lipca widziany był w mieście Śrem w woj. wielkopolskim. O tym przypadku poinformował w sieci Śremski Informator Regionalny, zamieszczając również zdjęcia jadowitego pająka.

Uważajcie, w swoim domu w Zbrudzewie dziś trafiłem pająka, jak wskazuje internet jest to kolczak zbrojny, jeden z najbardziej jadowitych pająków zaobserwowanych w naszym kraju, mojego typa potraktowałem palnikiem w obawie, aby nie uciekł, gdyż w domu dzieci. Te pająki lubują się w wysokich trawach, żerują od czerwca do września, polecam sprawdzać domy, ten okaz może być niebezpieczny dla dzieci, ukąszenie wywołuje objawy podobne do zatrucia oraz piekący ból i stan zapalny. czytamy w mediach społecznościowych

Instagram Post Rozwiń

Ponadto w sieci pojawiła się informacja, że w ciągu ostatnich dni kolczaka zbrojnego w ogrodzie dostrzegł mieszkaniec Kalisza - o czym poinformował portal latarnikkaliski.pl.

Z kolei kilka dni temu pewna internautka opublikowała na forum dotyczącym owadów zdjęcie pająka, którego zauważyła w swoim domu. Zapytała czy jest to jadowity kolczak zbrojny, na co pozostali użytkownicy odpowiedzieli twierdząco.

W ciągu ostatnich kilku lat w okresie letnim, w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia kolczaka zbrojnego. Najwyraźniej gatunek ten zadomowił się u nas na dobre.

Czytaj również: Jadowity ssak w Polsce? To nie pomyłka! Leśnicy biją na alarm

Co należy zrobić w przypadku ukąszenia przez kolczaka jadowitego?

Jeżeli dojdzie do ukąszenia przez jakiegokolwiek pająka jadowitego, należy niezwłocznie wezwać pogotowie lub udać do szpitala, gdzie zostanie podana surowica przeciwjadowa. W oczekiwaniu na przyjazd ratowników osobę ugryzioną przez owada należy położyć na ziemi.

Jeżeli pomoc nie może dotrzeć w ciągu dwóch godzin, powyżej miejsca ukąszenia trzeba założyć opaskę uciskową. Jeśli jest taka możliwość, dobrze również zrobić zdjęcie pająka, aby medyk mógł miał pewność, że konieczne jest podanie surowicy.

Jakie jeszcze jadowite pająki występują w Polsce?

Poza kolczakiem zbrojnym, w Polsce występują jeszcze trzy jadowite pająki. Należą do nich:

Sieciarz jaskiniowy - uznawany jest za najbardziej jadowitego pająka, żyjącego naturalnie w naszym kraju. Jego jad nie jest śmiertelny, ale może być bardzo bolesny i powodować szereg dolegliwości - podobnych do tych, które występują w przypadku ukąszenia przez szerszenia. Sieciarz jaskiniowy to pająk o wielkości około 5 cm - sam jego odwłok mierzy mniej więcej 1,5 cm. Zamieszkuje ciemne i wilgotne miejsca. Można spotkać go w piwnicach, jaskiniach, a także w okolicy studzienek kanalizacyjnych.

- uznawany jest za najbardziej jadowitego pająka, żyjącego naturalnie w naszym kraju. Jego jad nie jest śmiertelny, ale może być bardzo bolesny i powodować szereg dolegliwości - podobnych do tych, które występują w przypadku ukąszenia przez szerszenia. Sieciarz jaskiniowy to pająk o wielkości około 5 cm - sam jego odwłok mierzy mniej więcej 1,5 cm. Zamieszkuje ciemne i wilgotne miejsca. Można spotkać go w piwnicach, jaskiniach, a także w okolicy studzienek kanalizacyjnych. Tygrzyk paskowany to kolejny jadowity pająk występujące w Polsce, którego jad powoduje podobne objawy do tych występujących po użądleniu przez osę. Są one nieco mniej dotkliwe aniżeli w przypadku sieciarza czy kolczaka. Może wystąpić miejscowy ból, swędzenie i zaczerwienienie. Tygrzyk paskowany ma na ciele cętki podobne do tych występujących u tygrysa. Bytuje na łąkach, w ogrodach, krzewy owocowych. Można go też spotkać przy brzegach zbiorników wodnych.

to kolejny jadowity pająk występujące w Polsce, którego jad powoduje podobne objawy do tych występujących po użądleniu przez osę. Są one nieco mniej dotkliwe aniżeli w przypadku sieciarza czy kolczaka. Może wystąpić miejscowy ból, swędzenie i zaczerwienienie. Tygrzyk paskowany ma na ciele cętki podobne do tych występujących u tygrysa. Bytuje na łąkach, w ogrodach, krzewy owocowych. Można go też spotkać przy brzegach zbiorników wodnych. Do jadowitych pająków żyjących w naszym kraju należy także krzyżak ogrodowy. Gatunek ten zamieszkuje lasy, łąki, parki, ogrody i można spotkać go na terenie całego kraju. Gdy ukąsi, na skórze pojawia się opuchlizna.

Zdjęcie Objawy ukąszenia przez sieciarza jaskiniowca bywają równie dotkliwe, co w przypadku kolczaka zbrojnego / East News

Należy pamiętać, że pająki mimo iż straszą wyglądem, są niezwykle wartościowymi i pożytecznymi stworzeniami. Nie należy ich zabijać, bo pełnią ważną rolę w całym ekosystemie - m.in. ograniczają ilość szkodników roślin uprawnych. Żywią się także owadami, które potrafią uprzykrzać życie - muchami, muszkami owocówkami, komarami czy molami spożywczymi.