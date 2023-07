Spis treści: 01 Ryjówka aksamitna. Niepozorna a niebezpieczna

02 Na czym polega jadowitość Ryjówki aksamitnej?

Ryjówka aksamitna. Niepozorna a niebezpieczna

Oficjalny profil Lasów Państwowych w mediach społecznościowych regularnie zaskakuje internautów ciekawostkami ze świata przyrody.

O niektórych gatunkach zwierząt czy roślin wiele osób nie miało do tej pory pojęcia. Tak też może być z gatunkiem jadowitego ssaka, którego udało się uwiecznić na nagraniu w Nadleśnictwie Piwniczna.

Chodzi o ryjówkę aksamitną. Obok rzęsorka rzeczka i rzęsorka mniejszego jest trzecim jadowitym ssakiem występującym w Polsce.

"To urocze stworzonko to jeden z trzech jadowitych ssaków występujących w Polsce. Ryjówka aksamitna jest bardzo żarłoczna - je co 2-3 godziny, a w dobę zjada prawie tyle co sama waży" - czytamy we wpisie Lasów Państwowych.

Ten mały, bo ok. 7-centymetrowy ssak podobny do myszy, ma w sobie niezwykłą broń. Natura wyposażyła ryjówkę aksamitną w toksynę zawartą w jej ślinie.