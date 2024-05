Co dalej z wdowią rentą?

Obecnie wdowy i wdowcy mogą otrzymywać rentę rodzinną, która wynosi 85 proc. wyższego świadczenia . Rzecz jasna, warunkiem skorzystania z renty po zmarłej żonie lub mężu jest zrzeczenie się prawa do pobierania własnej emerytury. Dla większości emerytów taka pomoc od państwa jest niewystarczająca .

W kwietniu zeszłego roku do Sejmu trafił projekt obywatelski, który ma zakłada poprawę sytuacji finansowej seniorów w przypadku śmierci jednego z małżonków. Komitet Obywatelski, w składzie którego jest OPZZ, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy ws. Renty Wdowiej. O potrzebie zmian w ustawie postulowała wówczas swoim programie wyborczym także Nowa Lewica.

Przedstawiciele tej partii proponowali, by wdowa mogła zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 proc. renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 proc. swojej emerytury .

Z kolei Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych twierdziło, że: "Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. W projekcie znajduje się górny limit otrzymywanego świadczenia i wynosi on trzykrotność średniej emerytury, czyli obecnie byłaby to kwota 7600 zł" - o czym czytamy na stronie opzz.org.pl.