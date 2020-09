Z nastolatka obezwładnionego przez paraliż i rozpacz stał się wspaniałym człowiekiem sukcesu, który trzykrotnie zdobył Puchar Świata, ukończył studia, otworzył dwie fundacje, założył rodzinę i trenuje po kilka godzin dziennie.

Zdjęcie Niepełnosprawny zdobywca Pucharu Świata i twórca budynków z papieru - już w sobotę w Czwórce /INTERIA.PL/materiały prasowe

W najbliższą sobotę, 19 września, o godz. 21 w programie "Wspaniali ludzie" na antenie Czwórki gościem Mariusza Węgłowskiego będzie Rafał Mikołajczyk - były zawodnik kadry Polski w rugby na wózkach, który w kolarstwie ręcznym szosowym oprócz Pucharu Świata pięciokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski.

Reklama

Rafał miał zaledwie 14 lat, kiedy zaczepiony przez znajomego upadł tak pechowo, że uszkodził rdzeń kręgowy. Noc kiedy wkrótce po wypadku po raz pierwszy został sam w szpitalu ze sparaliżowanymi rękami i nogami wspomina jako najgorszą w swoim życiu, choć później jeszcze wiele razy czuł się strasznie samotny i nie mógł powstrzymać łez. Zanim zdobył wykształcenie, sportowe sukcesy na światowym poziomie i dziewczynę, z którą ma teraz córeczkę, przeżył moment, kiedy sięgnął dna rozpaczy i chciał odebrać sobie życie.

Jak przezwyciężył załamanie? Dzięki czemu nie poddał się podczas długiej i mozolnej rehabilitacji? Dlaczego kierowcy potrafią zwyzywać czy kopnąć na drodze osoby na takich rowerach jak jego? Co daje mu siłę? Co powie swojej córce w nagraniu do kapsuły czasu, która ma pozostać zamknięta do dnia, gdy dziewczyna będzie pełnoletnia?

To nie wszystkie pytania, na jakie odpowie najbliższy odcinek "Wspaniałych ludzi", który zobaczymy w sobotę o godz. 21.

W drugiej części programu dowiemy się, czy da się budować z papieru domy, osiedla a nawet całe miasta? Czy to możliwe, że samurajskie zbroje wykonane były z papieru? Co można robić we wnętrzu obrotowego papierowego mebla o nazwie "work and roll"? W jakim kraju służbowym obowiązkiem architektów są wspólne wyjścia do baru?

O tym wszystkim i o swojej pasji zawodowej opowie Mariuszowi Węgłowskiemu Jerzy Łątka, architekt, projektant i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, wielokrotnie nagradzany za projekty domów i mebli wykonanych z papieru.

"Wspaniali ludzie" to spotkania z osobami, które - przezwyciężając przeciwności, ograniczenia i własne słabości - stały się inspiracją i wsparciem dla innych.

Prowadzący program, Mariusz Węgłowski - znany m.in. z ról w takich hitach Czwórki jak "Policjantki i Policjanci" i "Święty" czy udziału w "Tańcu z gwiazdami" - odwiedza z kamerą bohaterów poszczególnych odcinków, by poznać ich, przeprowadzić z nimi rozmowy i towarzyszyć im podczas ich ulubionych zajęć. Przybliżając ich sylwetki i niełatwą drogę, jaką pokonali do celów, które zdawały się nieosiągalne, poszukuje jednocześnie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób każdy z widzów może utożsamić się z ich zmaganiami w dążeniu do realizacji marzeń i stać się jednym z nich.

Emisja w soboty o godz. 21 w Czwórce.