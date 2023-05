Czy seks w ciąży jest grzechem? Ksiądz zabrał głos. Rozwiewa wszelkie wątpliwości

Koronacja Króla Karola III

Do koronacji Króla Karol III od dłuższego czasu trwają pieczołowite przygotowania. 74-letni monarcha oficjalnie otrzyma tytuł już 6 maja 2023. Można powiedzieć, że będzie to dla niego intensywny czas prób, uroczystych kolacji, spotkań i audiencji. Z tego też powodu lekarze stale monitorują stan jego zdrowia i zalecają dużo odpoczynku przed ważnymi wydarzeniami. Opieką syna zmarłej Królowej Elżbiety II otocza również jego żona - 75-letnia Camilla.

Co ze zdrowiem Króla Karola III?

Jak podają brytyjskie media, Król Karol III ostatnimi czasy wydaje się być zmęczony, a wręcz poirytowany ciągłymi przygotowaniami do koronacji, które wymagają od niego pełnego zaangażowania. Według jednego z tabloidów, natłok spraw i obowiązków sprawiły, że brytyjski monarcha po raz pierwszy w swoim życiu odczuwa swój wiek. Wydawać by się mogło, że powinien tryskać energią jak jego matka, która przez 70 lat sprawowania władzy niemal zawsze była w doskonałej formie.

Zdjęcie Króla Korola III opieką podczas gorszego samopoczucia otacza żona - Camilla / YUI MOK/AFP/East News / East News

Należy jednak zaznaczyć, że koronacja to nie jedyna sprawa, która jest dla Karola III wyczerpująca. Monarcha nadal przeżywa żałobę po zmarłej królowej, ponadto z każdej strony docierają do niego plotki i skandale związane z królewskim dworem. Mimo iż wcześniej niespecjalnie narzekał na zdrowie, to osłabienie mógł spowodować również fakt, że dwukrotnie wykryto u niego koronawirusa - w marcu 2020 i w lutym 2022.

Lekarze próbują przywrócić Karola III do dawnej formy

Mimo że z mediów napływają informacje o kiepskiej formie Króla Karola III, Brytyjczycy mają nadzieję, że to tylko chwilowe, a monarcha wkrótce wróci do dawnej formy. Co prawda nie podano oficjalnych informacji na temat jego stanu zdrowia, jednak przypuszcza się, że lekarze sprawują nad nim opiekę z powodu przemęczenia i chcą doprowadzić go do lepszej formy na czas koronacji. Co ciekawe, już dwa lata temu tabloidy rozpisywały się o dziwnym zjawisku, które zaobserwowano w wyglądzie monarchy - chodziło "kiełbaskowate palce" Karola.

Zdjęcie Koronacja Karola III odbędzie się już 6 maja. Od wielu tygodni trwają przygotowania do uroczystości / Agencja FORUM

"Kiełbaskowate" palce Karola III. O co chodzi?

W 2021 roku do prasy wyciekło zdjęcie przedstawiające Karola, który nalewa piwo do kufla podczas spotkania w południowym Londynie. Spostrzegawczym czytelnikom nie umknął dziwny wygląd jego palców, które wyglądały na spuchnięte.

Zdjęcie Wygląd palców Karola III zaniepokoił internautów. Lekarz zapewnia, że nie ma to związku z jego zdrowiem / Agencja FORUM

Zdjęcie stało się wówczas sensacją w mediach społecznościowych - na Twitterze pewien użytkownik opublikował komentarz, przez który "kiełbaskowate" palce Karola III stały się obiektem spekulacji i jedną z najczęściej wyszukiwanych w sieci fraz.

Nigdy wcześniej nie zwracałem uwagi na dłonie księcia Karola aż do tego zdjęcia! Czy z nim wszystko w porządku? napisał użytkownik Twittera pod zdjęciem