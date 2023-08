Spis treści: 01 Noc spadających gwiazd: Kiedy oglądać

02 Perseidy 2023: o której godzinie zacząć obserwację?

03 Gdzie oglądać Perseidy 2023?

04 Kolejny superksiężyc w sierpniu

Noc spadających gwiazd: Kiedy oglądać

Niektórzy wierzą, że spełniają życzenia, inni po prostu uwielbiają oglądać zachwycający nieboskłon, który rozświetlają spadające gwiazdy. Kiedy i gdzie będzie można podziwiać to zjawisko? Perseidy 2023 pojawiają się nieśmiało na niebie już od 17 lipca, jednak apogeum w postaci deszczu meteorytów nastąpi w nocy z 12 na 13 sierpnia.

Ci, którzy przegapią tę datę, mogą spojrzeć w nocne niebo jeszcze 14 sierpnia, bo choć zjawisko będzie wówczas mniej intensywne, to nadal często swoimi świetlistymi warkoczami będą cieszyć oko Perseidy. 2023 rok pozwoli nam obserwować pojedyncze meteoryty jeszcze do 24 sierpnia.

Perseidy 2023: o której godzinie zacząć obserwację?

Ponieważ Perseidy 2023 będziemy podziwiać w nocy z soboty na niedzielę, wiele osób mając wolny weekend, może pozwolić sobie na obserwację nawet późną nocą. Jeśli niebo będzie bezchmurne to w ciągu godziny, możemy dostrzec 50 - 80 meteorytów. Na pytanie często zadawane przez tych, którzy chcą podziwiać Perseidy: “o której godzinie zacząć obserwację", nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z większą częstotliwością spadające gwiazdy zaczną pojawiać się po 21.30.



Gdzie oglądać Perseidy 2023?

Kolejnym pytaniem pojawiającym się w kontekście nocy spadających gwiazd, jest kwestia: gdzie oglądać Perseidy 2023? Sierpniowy rój meteorytów widoczny jest gołym okiem, więc każdy może prowadzić obserwację. Jednak zanieczyszczenia świetlne są utrudnieniem w obserwacji meteorytów. Dlatego mieszkańcy dużych polskich miast, jeśli chcą podziwiać Perseidy 2023, powinni udać się w miejsca, gdzie nie ma latarni, bilbordów i innych źródeł światła, które uniemożliwiają dostrzeżenie spadających gwiazd. Mieszkańcy wsi nie będą mieli natomiast problemów z obserwacją - o ile dopisze im pogoda.

Kolejny superksiężyc w sierpniu

Deszcz meteorytów to niejedyna atrakcja nocnego nieba, której dostarczy nam sierpień. Już na początku miesiąca mogliśmy podziwiać olbrzymi Księżyc. Naturalny satelita znajdował się wówczas blisko Ziemi. Superksiężyc będzie widoczny w tym miesiącu raz jeszcze - 31 sierpnia. Jeśli w ciągu miesiąca występują dwie pełnie, to drugi księżyc nazywany jest Niebieskim. Według encyklopedii Britannica to sformułowanie pochodzi z XVI wieku. Blue Moon był dla naszych przodków synonimem rzeczy niemożliwej, która nie miała prawa się wydarzyć, ale jednak do niej doszło. Ma to w pewien sposób przełożenie na astronomię, bo rzeczywiście Niebieski Księżyc należy do zjawisk rzadkich.