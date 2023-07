Najbliższa pełnia Księżyca będzie miała miejsce 1 sierpnia. Nie będzie to jednak zwyczajna noc, ponieważ na niebie będziemy mogli obserwować Superksiężyc. Pojawia się on, gdy naturalny satelita ziemi osiąga najbliższy punkt na swojej orbicie względem Ziemi. Tej nocy na niebie jest on bardzo okazały, a jego energia staje się potężniejsza.

Zobacz również: Te 3 znaki zodiaku będą bajecznie bogate. W sierpniu pieniądze same do nich spłyną

Reklama

Superksiężyc w znaku Wodnika

Pierwszego dnia sierpnia o godzinie 20:31 na niebie będziemy mogli zaobserwować Zbożowy Księżyc, określany jako Księżyc Jesiotrów. Podczas sierpniowej pełni Księżyc wejdzie ze znaku Koziorożca w znak Wodnika. To zjawisko rozpali w nas potrzebę poszukiwań nietypowych rozwiązań, a także odpowiedzi na najróżniejsze pytania, zwłaszcza te filozoficzne. Tę noc warto spędzić z osobami, z którymi chcielibyśmy odbyć poszerzającą horyzonty dyskusję. Taka rozmowa pozostanie w naszej pamięci na długi czas. Może ona również ukierunkować nasze działania.

Najbliższa pełnia to idealny moment na przejęcie pełnej kontroli nad własnym życiem. Energia księżyca da nam siłę na wyrwanie się ze schematów oraz ograniczonych celów i dążenie do wielkich marzeń i fantazji.

Zdjęcie Księżyc w znaku Wodnika pobudza potrzebę wolności i niezależności. / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Znak zodiaku, z którym nigdy się nie rozejdziesz. Rozwód nie pomoże

Co zwiastuje pełnia w Wodniku?

Tego dnia możemy być bardziej wrażliwi

Sierpniowa pełnia wpłynie na naszą emocjonalność i zintensyfikuje uczucia empatii. Tej nocy będziemy musieli jednak uważać, aby emocje innych ludzi nas nie przytłoczyły.

Zapragniemy wolności i niezależności

Superksiężyc w Wodniku rozbudzi w nas pragnienie przejęcia sterów nad własnym życiem. Poczujemy dużą potrzebę wolności i niezależności. Możemy szukać jej w naszych myślach, działaniach, a także relacjach międzyludzkich. To doskonały czas na badanie własnej indywidualności.

Pomyślimy w nietypowy sposób

Wodnik to znak znany z otwartości i postępowej natury. Pełnia w Wodniku zachęci nas do eksperymentowania, odkrywania, wychodzenia poza swoją strefę komfortu.

Zdjęcie Co zwiastuje pełnia w Wodniku? / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Trzy znaki zodiaku to teściowe z piekła rodem. Uważaj, są wścibskie i natrętne

Niebieski Księżyc w sierpniu. To kluczowty moment

Druga pełnia nastąpi 31 sierpnia o godzinie 3:35. Będzie ona ostatnią pełnią lata, a także największą pełnią roku. Tej nocy Księżyc zbliży się do ziemi na odległość 357 344 kilometrów. Na niebie zobaczymy więc pełnię Niebieskiego Księżyca, czyli drugą pełnię w ciągu miesiąca kalendarzowego. To określenie pochodzi od angielskiego powiedzenia "raz na niebieski Księżyc", które odpowiada polskiemu "raz na ruski rok". Niebieski księżyc jest bardzo rzadkim zjawiskiem, występuje raz na kilka lat.

Niebieska pełnia będzie sprzyjać licznym przemyśleniom na temat sensu naszych działań oraz celów, jakie sobie obieramy w życiu. Tej nocy lepiej zrozumiemy nasze błędy i złe decyzje, dzięki czemu otworzymy się na nowe doświadczenia. Pamiętajmy jednak, że nie jest to dobry moment na podejmowanie ważnych decyzji.