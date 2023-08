Przesąd grzybiarzy: 11 sierpnia szczególnie uważnie rozglądaj się po lesie

11 sierpnia to szczególny dzień dla grzybiarzy. Dzisiejsza data wiążę się z przesądem, który ma zapewnić przypływ gotówki. Tego dnia należy udać się z koszykiem do lasu na magiczne grzybobranie. Według ludowego przesądu im więcej grzybów tego dnia uda się zebrać, tym więcej pieniędzy w najbliższym czasie trafi do naszego portfela.



Tych grzybów nie zbieraj, powstrzymają napływ gotówki

Tegoroczne lato obfituje w kolejne doniesienia o wysypie grzybów w różnych regionach Polski oraz o wyjątkowych, leśnych znaleziskach. Sierpień to czas, gdy naszych koszyków trafiają maślaki, kurki, podgrzybki, borowiki, kanie, koźlarze. W tym czasie pojawiają się też pierwsze prawdziwki i gąski. To właśnie tych ostatnich dotyczy druga zasada, której należy przestrzegać podczas magicznego grzybobrania. Według przesądu, jeśli 11 sierpnia do koszyka trafią gąski, skutecznie powstrzymają one napływ gotówki do portfela.



Sezon na gąski rozpoczyna się dopiero we wrześniu, więc to nie tak, że ryzyko zniweczenia ludowego przesądu jest duże. Jednak doświadczeni grzybiarze z pewnością wiedzą, że choć największy wyspy danego gatunku przypada na określone miesiące w roku, to nie oznacza, że już wcześniej czy później nie można spotkać w lesie okazów gatunku, który teoretycznie powinien pojawić się dopiero za kilka tygodni. Dlatego, choć to jeszcze nie sezon na gąski - 11 sierpnia należy pamiętać, by zostawić je w spokoju.



11 sierpnia warto wybrać się na grzyby

Pogoda iście jesienna, której doświadczyliśmy w ostatnich dniach i dużo wilgoci, jaką przyniosła ze sobą, to warunki bardzo lubiane przez grzyby. Nie bez kozery stare ludowe porzekadło mówi: “rosnąć jak grzyby po deszczu". Dzisiejsza aura będzie sprzyjać grzybobraniu. Synoptycy zapowiadają ocieplenie. Na północy kraju przewidują temperaturę od 20 stopni Celsjusza, a w centralnej i południowej Polsce od 22 - 24 stopni Celsjusza. Jedynie na Wybrzeżu i Podhalu będzie nieco chłodniej, bo od 18 stopni Celsjusza. Dziś spadnie też o wiele mniej deszczu niż w poprzednich dniach. Ciepło, ale bez upałów i brak opadów atmosferycznych to idealne okoliczności do długiego spaceru po lesie.

