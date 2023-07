Kim Kardashian w skąpym bikini nad jeziorem

Kim Kardashian zamieściła na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć z ostatniej wizyty nad jeziorem, gdzie wybrała się z najbliższymi znajomymi. 42-letnia gwiazda reality show założyła ciemne bikini i wskoczyła do wody, gdzie przed obiektywem aparatu prezentowała swoje wdzięki.

Kim prężyła się do zdjęć, chcąc przybrać najbardziej zmysłową pozę, ale przez długi czas skutecznie uniemożliwiali jej to przyjaciele, którzy pluskali się w wodzie tuż obok. Gwiazda zamieściła na Instagramie humorystyczny komentarz, nawiązujący do problematycznej sytuacji: "Czy dziewczyna nie może zrobić dobrego solowego zdjęcia, proszęęęęę".

Nieudana sesja zdjęciowa Kim Kardashian

Na kolejnym zdjęciu Kim odchyla głowę, udając, że ociera wodę z włosów, co jest niezwykle często spotykanym zabiegiem podczas sesji zdjęciowych. Jednak i tym razem cały plan psuje jeden z jej znajomych, który przez przypadek wchodzi w kadr.

Następne próby uzyskania idealnego zdjęcia również spełzły na niczym - w tle widoczne są kąpiące się dzieci, z kolei kiedy wydawało się, że tym razem już na pewno fotografia wyjdzie idealnie - widzimy na niej rękę jednego z przyjaciół Kim.

No cóż, nikt przecież nie powiedział, że życie celebryty bywa przyjemne.