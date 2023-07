Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała zgrabne pośladki. Ma dla fanów ważne przesłanie

Joanna Koroniewska odpowiada na docinki internautów. „Suchar pozdrawia z wakacji"

Małgorzata Rozenek-Majdan - polska celebrytka, prezenterka i działaczka społeczna, od wielu lat związana ze stacją TVN cieszy się ogromną sympatią i zainteresowaniem widzów, a także internautów. Gwiazda aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych, a treści, jakie tam publikuje są zazwyczaj pozytywne odbierane i licznie komentowane przez obserwatorów. Rozenek-Majdan poza dzieleniem się kadrami z codziennego życia, zawsze relacjonuje też bliższe i dalsze podróże, na które zawsze znajduje czas. Ostatnio np. wraz z Radosławem Majdanem wybrała się Bali. Głównym celem ich podróży było uczestnictwo w drugim ślubie Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Przy okazji para mogła cieszyć się urlopem na rajskiej wyspie, zachwycać krajobrazami i korzystać z hotelowych luksusów.

Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się zgrabnymi pośladkami

Po powrocie gwiazda TVN zamieściła w mediach społecznościowych filmik, który uwiecznił zakochanych kąpiących się basenie, z widokiem na zapierający dech w piersiach balijski krajobraz. W pierwszych sekundach nagrania zwracają uwagę jędrne i wyćwiczone pośladki polskiej celebrytki. Jak się okazuje Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała takie kadry celowo.

Instagram Rolka Rozwiń

Bycie matką, żoną, kobietą, społeczniczką, podróżniczką, partnerką, wolnym duchem… wszystkim… jest możliwe. To nawet jest możliwe jednocześnie. Wyłączcie więc proszę swoją świętoszkowatość, bo akurat dziś zobaczyliście moje pośladki w basenie, w towarzystwie męża, dodajmy tego samego od 10 lat. napisała na Instagramie

Widzimy też mnóstwo czułości, których małżonkowie sobie nie szczędzili. Celebrytka chciała tym samym pokazać, jak cudownie czuje się w towarzystwie męża. Zwróciła się też z ważnym przesłaniem do fanów.

Jestem najlepszym przykładem, że rozwiedziona matka dwójki dzieci, długo po osiemnastych urodzinach może spotkać miłość swojego życia i może dziesięć lat później przeżywać cudowne chwile, które zostały w nas na zawsze (...) uwierzcie w miłość. napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan

Fani jak zawsze są zachwyceni sylwetką Małgorzaty Rozenek-Majdan. Są też jednak tacy, którym nie spodobało się to, że gwiazda pokazuje pośladki w mediach społecznościowych.

- Skoro nie o pośladki chodziło to po co Pani je pokazuje?

- Pupa ok. Ale po co to pokazywać innym? - komentowali obserwujący.

Też uważacie, że przesadziła?