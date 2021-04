Niezwykłe zwyczaje i tradycje wielkanocne

Kiedy dla jednych Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie celebrujące mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, dla innych to czas wolny spędzony z rodziną i przyjaciółmi. To także okazja do kultywowania starych tradycji, które przenikają się z nowymi.

Gwatemala, Antiqua



Przez cały Wielki Tydzień mieszkańcy miasta Antiqua układają na ulicach barwne kobierce, przygotowując się do wielkopiątkowej procesji. Dywany wykonane są z kwiatów, owoców, warzyw, kolorowych proszków i piasku. Przedstawiają motywy religijne, roślinne, zaczerpnięte z tradycji Majów lub nawiązujące do historii Gwatemali.



To radosny czas świętowania i integrowania się lokalnej społeczności z obcokrajowcami. Ludzie przyjeżdżają ze wszystkich zakątków świata by mieć okazję uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu religijnym. Uroczystości zaczynają się o piątej rano i trwają do późnych godzin nocnych.



Włochy, Florencja



We Florencji jest praktykowana stara tradycja wielkanocna zwana "Scoppio del Carro". Dziewięciometrowy wóz, używany od 500 lat, wypełniony fajerwerkami i innymi materiałami pirotechnicznymi jest ciągnięty przez białe woły ulicami miasta. W procesji idą żołnierze, muzycy i mieszkańcy ubrani w piętnastowieczne stroje. Barwny korowód zatrzymuje się przed katedrą Santa Maria del Fiore.



Podczas mszy wielkanocnej arcybiskup Florencji zapala lont, który prowadzi do wozu stojącego przed fasadą kościoła i tym samym rozpoczyna widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Zwyczaj ten datuje się na czasy Pierwszej Krucjaty i ma zapewnić dobre zbiory, stabilne życie i powodzenie w interesach.



Grecja

Przed Niedzielą Palmową prawosławni chrześcijanie pieką "Lazarakia", chlebki w kształcie człowieka, by uczcić cud wskrzeszenia Łazarza. W Wielki Czwartek kobiety malują jajka na czerwono, jako symbol nowego życia i krwi Chrystusa. W Wielką Niedzielę Grecy jedzą "magiritsę", tradycyjną zupę z podrobów jagnięcych z warzywami oraz pieką baranka na rożnie, którego spożywają z rodziną i przyjaciółmi.



Jednym z popularnych zwyczajów greckich jest "tsougrisma", uderzanie jajkiem w jajko, symbolizujący otwarty grób zmartwychwstałego Chrystusa.