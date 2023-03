Spis treści: 01 Przepowiednie Nostradamusa

02 Szokująca przepowiednia Nostradamusa! To zdarzy się wiosną 2023?

03 Nostradamus. Najsłynniejszy prorok świata

Proroctwa Nostradamusa sięgają aż naszych czasów. Chociaż wiele jego przepowiedni jest kwestionowanych przez naukowców, mogły się one spełnić. Francuskiemu wizjonerowi przypisuje się m.in. przepowiedzenie rewolucji francuskiej, dojścia Adolfa Hitlera do władzy, lądowania człowieka na Księżycu czy nawet wybuch pandemii koronwirusa.

Przepowiednie Nostradamusa

Zdjęcie Nostradamus jest uznawany za najsłynniejszego proroka na świecie / Instagram

Jego przepowiednie zostały spisane w dziele "Les Prophéties" i jest ich 942. Ich interpretacje są bardzo różne i nierzadko wywołują kontrowersje. Zwłaszcza, że prorok był w swoich wizjach sprzed 500 lat bardzo tajemniczy, a przepowiednie są zawarte w szyfrowanych wierszach.

Reklama

Niektórzy uważają, że przepowiednie są po prostu mało precyzyjnymi wersami poezji i nie mają związku z rzeczywistymi wydarzeniami. Nie zmienia to faktu, że są one popularne na całym świecie, a wiele z nich wywołuje lęk.

Zobacz też: Krzysztof Jackowski straszy wojną! Wymienił polskie miasto

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żegnają zmarłych i pytają "Dlaczego?". Turcja po katastrofie Deutsche Welle

Szokująca przepowiednia Nostradamusa! To zdarzy się wiosną 2023?

Zdjęcie W przepowiedniach Nostradamusa kryje się wiele przerażających wizji / 123RF/PICSEL

Jedna z przepowiedni Nostradamusa dotyczy tego, co ma się wydarzyć wiosną 2023. Jego wizja na najbliższe tygodnie jest szokująca. Francuski astrolog przewidział, że w 2023 roku świat stanie na krawędzi konfliktu, co ujął w słowach:

Siedem miesięcy wielkiej wojny sprowadzi na ludzi zło i śmierć

Powyższa przepowiednia może dotyczyć trwającej wojny w Ukrainie. Słowa Nostradamusa sugerują, że może się ona przerodzić w konflikt o światowym zasięgu. Jasnowidz nie napisał jednak, jakie kraje byłyby zaangażowane w konflikt zbrojny, ale według różnych interpretacji, może chodzić o te, które aktualnie trwają na świecie.

To jednak nie koniec, bo Nostradamus zakłada, że w 2023 roku pojawi się "antychryst", który jego zdaniem "unicestwi trzech". Jasnowidz przekazuje, że wojna antychrysta będzie trwała 27 lat.

"Niewierzący zginą, będą w niewoli, zostaną wygnani" - wieszczy Nostradamus. Astrolog uważał, że antychrystem kieruje przede wszystkim żądza krwi, dlatego też można uznać, że to jeden ze światowych przywódców politycznych. Niektórzy uważają, że chodzi o Władimira Putina.

Zobacz też: Przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok. Czy czeka nas III wojna światowa?

Nostradamus. Najsłynniejszy prorok świata

Zdjęcie Przepowiednie Nostradamusa sięgają aż do naszych czasów / Instagram

Nostradamus przyszedł na świat 14 grudnia 1503 roku we francuskiej miejscowości Saint - Remy - de - Provence. Tak naprawdę nazywał się Michel de Nostradame i z pochodzenia był Żydem.

Z zawodu był lekarzem, a z zamiłowania astrologiem. Już w dzieciństwie od innych wyróżniała go niezwykła inteligencja. Marzył o tym, by zrobić karierę naukową w dziedzinie medycyny. Cel osiągnął - skończył studia medyczne i zrobił doktorat.

Poukładane do tej pory życie Nostradamusa przerwała inkwizycja - żona i dwójka dzieci zostały zabite w okrutny sposób. Był to moment zwrotny w życiu jasnowidza, który postanowił zmienić swoje życie. Efektem życiowych zmian są wizje, które do dziś budzą niepokój i kontrowersje. Zwłaszcza, że Nostradamus przede wszystkim koncentrował się w nich na przepowiedniach dotyczących ludzkiej zagłady.

Nostradamus zmarł 2 lipca 1566 roku.

***

Zobacz też: "Przybędę w mroźną, zimową noc". Ojciec Pio zobaczył to wyraźnie