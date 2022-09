Koniec rodziny królewskiej? Nostradamus to przewidział!

Zdjęcie Rodzina królewska mierzy się teraz ze sporym kryzysem wizerunkowym / WPA Pool / Getty Images

Ten XVI-wieczny autor rozmaitych proroctw jest chyba najsłynniejszym jasnowidzem na całym świecie. Wielu uważa, że jego widzenia już się sprawdziły w znamienitej większości.

Wielbiciele jego proroctw doskonale pamiętają te dotyczące zamachu terrorystycznego na World Trade Center, śmierci księżnej Diany, czy nawet dojścia do władzy Adolfa Hitlera.



Okazuje się, że wiele z jego słów można odnieść do obecnej sytuacji, jak chociażby pandemia koronawirusa, gdzie Nostradamus miał przewidzieć to, że w wyniku "plagi" ucierpią najbardziej w Europie Włochy.



Teraz osoby interesujące się prorokiem wyczytały w jego słowach przepowiednię końca rodziny królewskiej! Co powiedział na temat królowej Elżbiety II i jej monarchii?



"Pod koniec wojny zmieniają się wielkie mocarstwa. Nad brzegiem rodzi się troje pięknych dzieci. Ruina dla nich, gdy będą dorośli. Zmiana królestwa kraju sprawi, że zobaczycie, jak przestaje rosnąć" - czytamy w "Centure 8 Quatrain 97".



W przepowiedni może chodzić o księcia Williama, Harryego i o Beatrycze albo o dzieci Williama - Charlotte, Georgea i Louisa.



Jak możemy przeczytać w "Daily Star", jest to "przepowiada końca brytyjskiej monarchii". Czy tak będzie naprawdę? Czas pokaże!

