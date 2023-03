Krzysztof Jackowski straszy wojną! Wymienił polskie miasto!

Krzysztof Jackowski najnowsze przepowiednie. Mówi jasno o wojnie

Krzysztof Jackowski, polski jasnowidz z Człuchowa, nieustannie dzieli się z fanami swoimi przepowiedniami i przeczuciami odnośnie przyszłych losów ludzkości.

Krzysztof Jackowski o wielkiej wojnie. Podał konkretną datę W najnowszym nagraniu wizjoner skupił się na wojennym aspekcie przy okazji wizyty przywódcy Chin w Rosji. Najnowsze słowa Jackowskiego mogą przerażać, bo jasnowidz mówi o nasileniu konfliktu Rosji z Ukrainą, a co gorsza - o ryzyku rozlania się tego konfliktu na świat.

Kraje zachodnie zdaniem Jackowskiego nie chcą wojny, bo to mogłoby zaburzyć obecny porządek świata. Wojna może jednak wybuchnąć w każdej chwili, bo chodzi tu o chęć zmiany tego porządku przez Chiny i Rosję.

Najbardziej mrożą krew słowa Jackowskiego o Polsce w ewentualnym konflikcie:

"W Polsce zacznie się mówić bardzo poważnie o włączeniu się w ten konflikt. Będziemy szykowali się do wojny. Jest przygotowany plan. Jeżeli nastąpi nasilenie ataków Rosji na Ukrainę, w Polsce zostanie wdrożony plan, Polska będzie miała pewne zadanie. Wtedy zorientujemy się, czy nam się to podoba, czy nie, że możemy być wciągnięci w to wszystko" - powiedział jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski określił, że to już w kwietniu "pokój w Polsce może zostać nam zabrany".

Przepowiednia Jackowskiego. Co wydarzy się w kwietniu?

Zdjęcie Czy zbliża się III wojna światowa? / 123RF/PICSEL

W Polsce będą wówczas zdaniem Jackowskiego stworzone strefy. Będą tam różne poziomy bezpieczeństwa. Jasnowidz zobaczył wtedy wojsko i policję, które będą kontrolować tam bezpieczeństwo.

W tych najbardziej zaostrzonych strefach będą wydawane specjalne dokumenty, które będą zmuszać właścicieli aut do oddawania ich na rzecz państwa.

"Mam wrażenie, że nasz kraj ma oferowane po cichu wsparcie od innych krajów. To wsparcie jest teoretyczne" - straszył Jackowski

Zdaniem zdenerwowanego Krzysztofa Jackowskiego, jeżeli do tego dojdzie, to nasz kraj nigdy nie będzie takim, jaki do tej pory był. Zmieni się bardzo dużo. W jakiś sposób należelibyśmy do dwóch narodów, ale jasnowidz już nie określił dokładnie do jakich.

W tym czasie zabierze się ludziom prawo protestów, prawo głosu.

Krzysztof Jackowski o dwóch konkretnych miastach w Polsce

Zdjęcie Czy Polsce grozi wojna z Rosją? Krzysztof Jackowski zabrał w tej sprawie głos / 123RF/PICSEL

W swoich przepowiedniach Krzysztof Jackowski ujrzał przyszłość dwóch miast. Pierwszy na myśl przyszedł mu Przemyśl.

Tam będzie jakiś ważny punkt, ogniwo. Kojarzy mi się czerwiec i grupki wojsk na ulicach powiedział niejasno Jackowski

Kolejnym miejscem, które ma być bardziej spokojne to Szczecin:

"Dla mieszkańców Szczecina to będzie dobry rok. W sensie geograficznym, ponieważ to będzie rejon w miarę bezpieczny dla Polski i ten lęk, który będzie, nie dotknie tego miasta".