Nostradamus to jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w historii, który żył w XVI w. Jego przepowiednie budzą ogromne emocje, wiele osób traktuje je bardzo poważnie. Niektórzy uważają, że wiele z nich już się spełniło, a zdaniem innych, słowa Nostradamusa są tak zawiłe i niesprecyzowane, by każdy interpretował je według własnego uznania.

Jasnowidz swoje proroctwa spisał w formie rymowanych czterowierszy, które obecnie odczytywane są przez jego "wyznawców" z całego świata. Wierzą oni, że za czasów swojego życia Nostradamus przewidział między innymi rządy Hitlera, zamach na World Trade Center czy wielką wojnę. Wiele z przepowiedni profety dotyczy wydarzeń katastroficznych, a te jego zdaniem zbliżają nas do końca świata. Co Nostradamus przewidział na 2023 rok?

Co nas czeka w 2023 roku?

Według niektórych interpretacji wizji Nostradamusa, na świecie od 1995 panuje wojna, a przełom lat 2022/2023 to zdaniem jasnowidza jej wielki przewrót. Zakomunikował, że to właśnie w tym czasie na Ziemi pojawi się osoba, która położy kres całemu złu, cierpieniom i rozpocznie nowy etap w historii ludzkości. Zanim to jednak nastąpi, ludzi czeka ogromna wojna, która skończy się upadkiem Rosji lub Chin. Europa natomiast może zostać zniszczona za sprawą broni biologicznej.

Nostradamus wspomina w przepowiedni także o Stanach Zjednoczonych, które jego zdaniem również czeka trudny czas - pogrążone zostaną w wielkiej wojnie domowej. Pamiętajmy, że profeta w swych wizjach nigdy nie używał dat. Dopasowania wydarzeń do konkretnych momentów to jedynie interpretacja współczesnych ludzi. Czy mamy zatem czego się obawiać? Na to pytanie nikt nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

