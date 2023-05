Nowa funkcja przy kasach w Biedronce. Klienci zdumieni

Kasy samoobsługowe strzałem w dziesiątkę

Sieć sklepów Biedronka na przestrzeni kilkunastu lat swojej działalności w Polsce podbiła serca naszych rodaków, którzy nader często i chętnie zaopatrują się w niej m.in. w artykuły spożywcze i przemysłowe. Wraz z postępem technologii markety, w tym także Biedronka, rozwijają swoje usługi, których celem jest skrócenie czasu oczekiwania na zapłacenie za zakupy.

Doskonałym strzałem w dziesiątkę było wprowadzenie w wielu sklepach kas samoobsługowych, dzięki którym konsument sam może nabić na czytnik cenę towarów i za nie zapłacić. I choć w niektórych przypadkach niezbędna jest pomoc pracownika sklepu - na przykład podczas kupowania alkoholu personel musi zatwierdzić na kasie samoobsługowej taką możliwość, to mimo wszystko takie rozwiązanie jest sporą oszczędnością czasu i niekiedy nerwów.

Reklama

Nowy guzik w kasach samoobsługowych Biedronki

Biedronka ulepszyła swoje kasy obsługowe o nową funkcję, która jeszcze bardziej skróci czas niezbędny do zeskanowania cen produktów. O aktualizacji systemu urządzeń poinformowano na grupie na Facebooku "Biedronkowe cuda", która skupia niemal 600 tysięcy internautów.

Jedna z członkiń grupy zamieściła w niej post z fotografią, na której widać nową funkcję. Niewielka ikonka z czerwonym znakiem "plus" i napisem "sprzedaż ilościowa" to całkiem nowe rozwiązanie w kasach samoobsługowych sieci sklepów Biedronka.

Czytaj także: Pracownica Biedronki zdradziła, co robią klienci w sklepie. Ale sceny

Zdjęcie Nowa funkcja w kasach samoobsługowych w Biedronce ma usprawnić proces skanowania cen z produktów / Piotr Kamionka / East News

A co w praktyce oznacza takie rozwiązanie? Otóż dzięki nowej funkcji klient nie musi każdorazowo skanować ceny tego samego produktu, jeśli dodał do swojego koszyka kilka sztuk tej samej rzeczy. Teraz wystarczy raz zeskanować cenę produktu i podać liczbę pozostałych, takich samych artykułów, by system przeliczył ich całkowitą należność.

Przykładowo - jeśli włożymy do koszyka na przykład 10 butelek tego samego napoju, wystarczy, że przy kasie samoobsługowej zeskanujemy cenę z jednej butelki, a za pomocą nowej funkcji wprowadzimy liczbę napojów, które kupujemy.

Na wspomnianej grupie "Biedronkowe cuda" pod postem o nowym przycisku kasy samoobsługowej pojawiło się kilkaset komentarzy, w tym zdecydowana większość bardzo pozytywnych. Czytając opinie internautów, można dojść do wniosku, że od dawna czekali na takie udogodnienie.