Jednym z najważniejszych powodów, dla których klienci Biedronki korzystają z aplikacji, jest wirtualny odpowiednik plastikowej karty Moja Biedronka. Posiadanie takiej karty w telefonie, wiąże się z wieloma zaletami. To rozwiązanie umożliwia nam posiadanie wielu kart lojalnościowych do najróżniejszych sklepów w jednym miejscu. Nie musimy wypychać nimi portfela, czy też spędzać dodatkowych minut przy kasie szukając właściwej karty. To również dużo bardziej ekologiczne rozwiązanie niż wydawanie plastikowych kart zainteresowanym klientom.

Według najnowszego Monitora Programów Lojalnościowych ARC Rynek i Opinia, Moja Biedronka jest najpopularniejszym programem lojalnościowym w kraju. Obecnie z aplikacji korzysta około 15 milionów osób.

Funkcje aplikacji

Aplikacja Biedronka ma wiele ciekawych funkcji. Jedną z nich jest tzw. shakeomat, który ujawnia klientom dedykowane promocje. Wystarczy kliknąć baner i potrząsnąć telefonem, a naszym oczom ukaże się nowa oferta. Aplikacja daje nam również dostęp do gazetek promocyjnych z aktualnymi rabatami. Kolejną przydatną funkcją jest skaner cen. Wystarczy kliknąć jego ikonę na żółtym pasku znajdującym się na ekranie głównym, a następnie najechać kamerą na kod kreskowy produktu. Na ekranie pokaże nam się nie tylko jego cena, ale i stopień dostępności w sklepie.

Aplikacja przyspiesza i ułatwia dokonywanie transakcji płatniczych przy kasie. Dzięki niej możemy zapłacić Blikiem, bez użycia kodu. Ma również funkcję zapisywania naszych zakupów z użyciem karty Moja Biedronka. Dzięki temu zapewnia nam dostęp do historii transakcji, a także elektronicznych paragonów.

Ukryta funkcja aplikacji

Istnieje jednak pewna funkcja, o której nie każdy wie. Biedronka daje możliwość swoim klientom współdzielenia karty lojalnościowej z dwoma dodatkowymi osobami. Wystarczy, że zaprosimy je do programu przez naszą aplikację.

Jest to bardzo proste. Po otwarciu aplikacji wybieramy z dolnego żółtego paska opcję "Więcej", czyli trzy kropki. Następnie, gdy ukażą nam się opcje oprogramowania, klikamy znajdujący się na samej górze listy "Profil". Następnie wchodzimy w zakładkę "Wspólne Konto Moja Biedronka". To właśnie tam mamy możliwość zaproszenia kolejnych osób do współdzielenia programu lojalnościowego.

Wystarczy, że wpiszemy numery telefonów dwóch osób, z którymi chcemy dzielić nasze konto. Otrzymają one wiadomość z instrukcjami dotyczącymi zainstalowania i korzystania z aplikacji. Jak widać, jest to bardzo proste!

Na co uważać

Mimo że osoby współdzielące konto mają dostęp do wszelkich korzyści z nim związanych, istnieje jednak pewne ograniczenie. W regulaminie programu Moja Biedronka możemy przeczytać, że:

"W przypadku, gdy dane Korzyści objęte są limitem, limit Korzyści przypisany jest do Wspólnego Konta, a nie do poszczególnych Członków Wspólnego Konta, co oznacza, że Korzyści w ramach limitu mogą zostać wykorzystane przez każdego z Członków Wspólnego Konta. Takie Korzyści po ich wykorzystaniu przez danego Członka Wspólnego Konta nie będą dostępne dla pozostałych Członków Wspólnego Konta".

Oznacza to, że oferty limitowane, które można wykorzystać raz w ramach jednego konta np. 12+12 produktów gratis, będą przysługiwały tylko jednemu użytkownikowi. Gdy oferta zostanie raz przez kogoś wykorzystana, pozostali użytkownicy nie będą mieć już do niej dostępu.