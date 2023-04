Ach, weekendowi klienci. To jest totalnie inny level robienia zakupów. Rozkładam sobie dzisiaj towar i będąc przy ciastkach natrafiłam na yyy… lody. No i powiedzcie mi, co autor miał na myśli. No nie wiem. Może myślał, że lody dostaną nóżek i wrócą sobie same do zamrażarki? Chociaż nóżek to by pewnie dostały, gdybym ich nie znalazła