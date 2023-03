Gacek, czyli słynny kot celebryta, który stał się legendą Szczecina, kilka dni temu wprowadził się do nowego domu. Jego elegancki apartament bije na głowę stare lokum, które wcześniej zamieszkiwał. Większy metraż, okienko z zasłonką zapewniające ciepło i prywatność, a także piękne drewniane wykończenie. Luksusowy apartament został opatrzony tabliczką z imieniem Gacka. Nowy domek dla kota ufundowała Pani Żaneta Ginger wraz z firmą EWM A.G. Został on udostępniony dla kocura w środę, 15 marca 2023 r.

Misja prawie wykonana, czekamy tylko na akceptację i odbiór przez jego wysokość Gacka możemy przeczytać w poście na facebookowym profilu "Kot Gacek/Szczeciński celebryta"

Początkowo Gacek był sceptycznie nastawiony do zmiany rezydencji. Wolał wylegiwać się w swoim dawnym domku, a także na dachach samochodów zaparkowanych przy ulicy, które sobie szczególnie upodobał. Jak się okazało, na zmianę zdania jego wysokości Gacka nie trzeba było długo czekać. "Król Kaszubskiej" postanowił rozgościć się w swoim luksusowym apartamencie. Jednakże jego stary domek wciąż stoi na swoim miejscu, a kocur w zależności od upodobań może wybrać, gdzie uciąć sobie drzemkę.

Fani są zachwyceni. "Jak przystało na króla"

Internauci od razu pokochali jego nowy dom. Pod postem na Facebooku ukazały się liczne komentarze, w których użytkownicy portalu nie kryli zachwytu.

Super. Tyle powierzchni dachowej, że zaraz będą do Gacka z fotowoltaiki dzwonić

Jak przystało na króla. Jest rezydencja zimowa, jest i rezydencja letnia

Teraz Gacek będzie mógł robić imprezy i zapraszać gości

Drzwi są, szkoda, że nie automatyczne piszą internauci

Jak widać, kot Gacek to nie tylko szczeciński celebryta, ale i gwiazda internetu. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 24 tys. użytkowników, a pod postami można znaleźć również komentarze zagranicznych fanów.

Kot Gacek znany na całym świecie

Mimo że to ostatnie miesiące przyniosły Gackowi nieoczekiwaną sławę, o "królu Kaszubskiej" zrobiło się głośno już w 2020 roku, kiedy to na platformie YouTube, na kanale "wSzczecinie" ukazał się film o tym nietuzinkowym celebrycie. Do dziś obejrzało go niemal milion użytkowników.

Kot Gacek to także gwiazda światowej rangi. Pisały o nim m.in. jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników "Washington Post", brytyjski "The Mirror", a także Agencja Reutera. Artykuły o słynnym kocie ze Szczecina ukazały się także w mediach w Indiach, Chinach, a także Nowej Zelandii.

