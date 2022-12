Krzysztof Jackowski o wojnie w Ukrainie

Życie i styl Wizjonerka Aida zaapelowała do Polaków. Chodzi o ostatnie dni grudnia Krzysztof Jackowski w ostatnim czasie chętnie porusza tematy polityczne oraz gospodarcze i przy okazji skupia się na sytuacji panującej na całym świecie. Często odnosi się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a w najnowszym nagraniu podzielił się wizją dotyczącą drugiego etapu.

Jasnowidz swoją wypowiedź zaczął od komitywy Władimira Putina z wysoko postawionymi osobami w Katarze. Dodał, że prezydent Federacji Rosyjskiej mógł zostać poproszony, by wojna w Ukrainie nie była numerem jeden w przekazach medialnych podczas mundialu, dlatego też działania u naszych wschodnich sąsiadów nieco ucichły. Dodał, że ma obawy, że po finałowym meczu mistrzostw świata wrócimy do "nieciekawej rzeczywistości".

Zobacz także: Przewidział pandemię, wyniki mundialu i śmierć Elżbiety II. Teraz mówi o kolejnej wojnie światowej!

Reklama

Wizja jasnowidza o rozszerzeniu konfliktu

Jasnowidz poruszył również temat możliwości rozpoczęcia konfliktu między Rosją a NATO, co mogłoby doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Podzielił się swoim wrażeniem i dodał, że nie wszystkie państwa byłyby w to zamieszane. Wspomniał tylko dwóch bądź trzech krajach. "Mam wrażenie, że nasz region się do tego przygotowuje, do takiej alternatywy" - powiedział Krzysztof Jackowski.

Mam wrażenie, że Polska, Słowacja, Czechy, Litwa i być może Skandynawia są przygotowywane do ewentualności takiego konfliktu. Jeżeli miałaby być jakakolwiek reakcja, to te państwa będą reagowały. […] Też mam wrażenie, że Turcja, o której cały czas wspominam, może odegrać w tej sytuacji zupełnie inną rolę, tworząc tzw. konflikt alternatywny

Zobacz także: Krzysztof Jackowski zapowiedział „rok konfrontacji”. To ma się wydarzyć

Jasnowidz stwierdził, że jeśli Turcja to zrobi to tylko po to, by stworzyć drugi front i osłabić rosyjskie siły. Dodał, że dotknie to Rosję, ale nie będzie pośrednio w nią skierowane. "Mam wrażenie, że spotęgowanie wojny może stać się w pewnym sensie przez Białoruś, ponieważ Białoruś może z Rosją zacząć wykonywać jakieś ruchy militarne" - powiedział jasnowidz. Krzysztof Jackowski podkreślił, że to trzy pierwsze miesiące 2023 roku będą decydowały o rozszerzeniu się wojny.

Poza tym z ust Krzysztofa Jackowskiego padła konkretna data. Według jego wizji coś ważnego wydarzy się 18 dnia miesiąca. Jasnowidz dodał, że może chodzić o dzień, w którym zostanie rozegrany ostatni mecz na mundialu w Katarze, czyli 18 grudnia. "Mam wrażenie, że szykuje się kolejny atak na Ukrainę" - podkreślił.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 38: Joanna Racewicz INTERIA.PL