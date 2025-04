Zespół naukowców z Uniwersytetu w Barcelonie odkrył, że herbata w najpopularniejszej formie, czyli w torebkach, może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia człowieka. I to bez względu, czy jest to rumianek, earl grey, czy też herbata zielona. Chodzi o torebki, w których znajduje się susz herbaciany. To one, według wyników badania, opublikowane w czasopiśmie Chemosphere, uwalniają do wody po zalaniu wrzątkiem nawet miliardy cząsteczek mikroplastiku.