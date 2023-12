Herbata: Co trzeba o niej wiedzieć?

Na początek garść faktów: herbata jest jednym z najstarszych na świecie naparów, ponieważ tradycja i kultura jej picia sięga kilku tysięcy lat wstecz. Wiadomo, że jej ojczyzną są Chiny, ale niezwykłą popularnością cieszy się również w Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech i, oczywiście, w Polsce. W sklepach można kupić herbatę pod wieloma postaciami: zarówno liściastą, jak i tę schowaną w torebkach, co ułatwia jej przygotowanie. Napar przez wiele osób uznawany jest za naturalny zamiennik kawy, więc wiele osób raczy się nią, aby rozpocząć z werwą nowy dzień.

W Polsce, jak i na całym świecie, mamy do czynienia z różnymi rodzajami herbat. Najpopularniejszą jest herbata czarna, ale i zielona znajduje nie tylko rzeszę zwolenników, ale sporo osób wierzy, że ze wszystkich, które parzone są w milionach domów, to właśnie ona jest najzdrowsza. Obok nich mamy również do wyboru herbatę czerwoną, żółtą i białą. Co ciekawe, większość herbat pochodzi z jednej rośliny, a poszczególne walory oraz kolor uzależnione są od procesów przetwarzania herbacianych liści, suszenia oraz terminu zbioru.

Herbata jest tak popularna na całym świecie, że 15 grudnia przypada dzień herbaty, więc jej miłośnicy mogą uczcić ten fakt filiżanką przepysznego naparu.

Oto co znaleźć można w herbacie

Herbata nie bez powodu zyskała rzeszę sympatyków na prawie całym świecie. Co prawda, wielu ceni ją za wyjątkowy smak, inni zaś hołdują właściwościom pobudzającym, ale nie można odmówić też faktu, że znajduje się w niej wiele cennych substancji. Herbata to źródło polifenoli. One właśnie zaliczane są do antyoksydantów i ich głównym zadaniem jest redukcja wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawania chorób cywilizacyjnych. Polifenole ponadto mogą także spowalniać procesy starzenia się komórek organizmu, co przekłada się na lepszą jego kondycję.

W herbacie można również znaleźć pochodną kofeiny, czyli teinę. Ona z kolei odpowiada za właściwości pobudzające oraz orzeźwiające, dlatego napar jest naturalnym zamiennikiem kawy. Ponadto w herbatach można znaleźć garbniki: substancje, które mogą mieć działanie antybakteryjne oraz przeciwzapalne. Jednak również trzeba uważać na ilość spożywanego naparu, ponieważ garbniki mogą utrudniać wchłanianie żelaza, co zwiększa ryzyko wystąpienia anemii. Niezależnie od tego, do herbaty nie należy się zrażać, ponieważ picie jej w racjonalnych ilościach regularnie może poprawiać metabolizm, obniżać poziom cholesterolu oraz pomoc zrzucić zbędne kilogramy.

Jaka jest zalecana dawka herbaty?

Ile dziennie można wypić herbat? Na to pytanie wiele osób poszukuje odpowiedzi. Z racji tego, że zawiera teinę oraz wspomniane garbniki, zaleca się, aby nie przekraczać czterech filiżanek naparu dziennie. Wszystko również zależy od tego, jak herbata jest przygotowywana. Aby korzystać z niej w sposób należyty, lepiej nie pić zbyt mocnego naparu. Jeśli jest taka potrzeba, wcześniej warto przygotować sobie esencję i rozcieńczać ją wodą.

Choć herbata wykazuje się wieloma prozdrowotnymi właściwościami, to nie każdy może korzystać z jej dobroczynnych właściwości i nie każdy powinien ją pić. Na pewno, z racji obecności teiny, ograniczyć ją muszą osoby, które cierpią z powodu nadciśnienia tętniczego oraz innych chorób układu krążenia. Natomiast zielonej herbaty nie powinny pić kobiety w ciąży, ponieważ ona utrudnia wchłanianie kwasu foliowego: substancji odpowiedzialnej za prawidłowy rozwój układu nerwowego płodu.

Herbata z dodatkami? Czemu nie!

Herbatę można pić z dodatkami, które wzmocnią nie tylko jej smak, ale również właściwości. Oczywiście można czasem dodać do niej miód, imbir, mleko czy przyprawy korzenne, ponieważ wiele osób pije ją podaną tylko w taki sposób. A czego nie powinno dodawać się do herbaty? Należy zacząć od cukru, którego powinno unikać się w diecie. Jak wiadomo, dostarcza wielu kalorii, niszczy zęby oraz jego nadmiar niekorzystnie wpływa na naszą odporność. Dlatego lepiej zrezygnować ze słodzenia herbaty sacharozą, a jeśli pragniemy nutki słodyczy, to lepiej sięgnąć po miód, który co prawda również dostarcza cukrów, ale ma dodatkowo wiele prozdrowotnych właściwości.

Kontrowersyjnym dodatkiem do herbaty jest cytryna. Co prawda, połączenie to jest nam doskonale znane, to jednak przy nieodpowiednim umieszczeniu owocu w naparze, może wydzielać się glin, czyli aluminium. Przypuszcza się, że pierwiastek ten może kumulować się w komórkach i sprzyjać chorobie Alzheimera. Jak sprawić, aby herbata z cytryną nie wyrządziła nam krzywdy? Wystarczy dodać ją wtedy, kiedy w filiżance nie ma już liści herbacianych oraz napój został już wymieszany łyżeczką.

